Kayseri Büyükşehir Belediyesi, doğaseverlere Erciyes'te yepyeni bir deneyim sunuyor. Büyükşehir'in, Erciyes'in 2 bin 200 metresinde konfor ve macerayı bir arada sunduğu Çadır Karavan Kamp Alanı doğa ve macera tutkunlarını bekliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, köklü tarihi, canlı doğası ve kendine özgü kültürü ile Anadolu'nun merkezindeki turizm kenti Kayseri'nin turizm potansiyelini arttırmaya devam ederken öte yandan şehrin 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanına büyük katkılar sunan Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni aktivite alanları ile turizmi 12 aya yayıyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç'ın turizm projelerinden biri olan karavan park, Erciyes'te hizmet verdiği kış sezonunu büyük bir ilgi altında tamamlarken yaz sezonu için de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresinde eşsiz bir doğada 4 mevsim kamp imkânı sunan Çadır Karavan Kamp Alanı, Erciyes'te konfor ve macera dolu yepyeni bir deneyimin kapılarını aralıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her türlü detayın düşünüldüğü Erciyes Çadır Kamp Alanı, modern kamp olanakları, doğayla iç içe, güvenli ve konforlu bir kamp deneyimi için doğa ve macera tutkunlarını bekliyor.

Erciyes Çadır Karavan Kamp Alanı'nda elektrik, temiz su ve atık su altyapısının yanı sıra mutfak, çamaşır makinesi, buzdolabı ve ocak gibi donanımlar kamp tutkunlarına konforlu bir kamp deneyimi sunarken ayrıca duş, tuvalet ve kurutma makinesi gibi temel ihtiyaçlara yönelik hizmetler de ziyaretçilere kolaylık sağlıyor. Öte yandan kamp alanı içerisinde bulunan plaj voleybol sahası, futbol, basketbol sahası ve oyun alanı da doğa ve sporu bir arada sunuyor.

Büyükşehir'in Çadır Karavan Kamp Alanı hakkındaki tüm detaylara 0352 342 39 17 numaralı danışma hattı üzerinden ulaşılabilecek.