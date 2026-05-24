Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi'nde gelinen son duruma daire şantiye alanında incelemelerde bulundu. Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmette koştuklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin ulaşım konforunu arttırmak için gece demeden gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale getirmek amacıyla birbirinden önemli ulaşım yatırımlarını hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede şehir trafiğinde önemli bir rahatlama sağlayacak olan DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürerken Başkan Büyükkılıç da çalışmayı yakından takip ediyor.

Bu kapsamda Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi'nde gelinen son durumu değerlendirmek üzere proje sahasında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a incelemeleri esnasında AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunarak, kış şartlarından dolayı çalışmaların planlanan takviminde esneme olduğunu belirtti ve çalışmaların bir kısmının bayram sonrası, diğer kısmının ise en kısa sürede tamamlanarak kavşağın hizmete gireceğini söyledi.

'Yatırımdan Yatırıma, Hizmetten Hizmete Koşuyoruz'

Başkan Büyükkılıç, çalışmaların kazasız, belasız bir şekilde devam etmesi temennisinde bulunarak, 'Elhamdülillah yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz' dedi. Büyükkılıç, Kayserililerin yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, 'Hemşehrilerimizin Kurban Bayramını bu vesile ile tebrik ediyorum. Huzur içerisinde daha nice bayramlara diyorum' ifadelerini kullandı ve bayram seyahatine çıkacak sürücülere de kurallara uyma noktasında hassasiyet göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, yüklenici firmaya ve Yeni Sanayi bölgesindeki esnaflara da çalışmalar süresince gösterdikleri anlayıştan dolayı ayrıca teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü: 'Zahmetsiz rahmet olmaz. Onlar bizi seviyor, onlar bize güveniyor, biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Şehrimizin ulaşım bağlamında her noktada, her bölgede konforunu arttırmak için gece demeden, gündüz demeden ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Bu ziyaretimiz sırasında bizi yalnız bırakmayan değerli il başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Yapılan çalışmalar şehrimize hayırlı, uğurlu olsun diyoruz' şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan da 'Ellerinize sağlık Başkanım' sözleri ile projeden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.