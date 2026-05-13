Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Devrim Mahallesi'nde altyapı ve internet bağlantı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Devrim Mahallesi Muhtarı Neşe Kahraman, mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak adına sahada yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor.

Özellikle internet bağlantıları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları kapsamında mahallede yoğun bir çalışma temposu yaşanırken, vatandaşlar yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Mahallede sürdürülen çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Devrim Mahallesi Muhtarı Neşe Kahraman, mahalle halkının ihtiyaçlarını öncelikli gördüklerini belirterek, 'Mahallemiz için durmadan, ara vermeden çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için tüm kurumlarla koordineli şekilde sahadayız' dedi.

Mahalle sakinleri ise internet altyapısı ve İZSU çalışmalarının bölge açısından önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek emeği geçen ekiplere teşekkür etti.