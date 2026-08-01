Bursa'nın en köklü sanayi kuruluşlarından CEMKA, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

BURSA (İGFA) - Yaklaşık bir saat süren ziyarette, üretim sektörünün karşı karşıya bulunduğu sorunlar, sanayinin mevcut durumu ve çözüm önerileri ele alındı. Görüşmede, Bursa'da üretimin nasıl daha da güçlendirilebileceği, katma değerli üretimin artırılması, sanayinin rekabet gücünün yükseltilmesi ve kente daha fazla ekonomik değer kazandırılması yönünde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan CEMKA Poliüretan ve Savunma Sanayi Ltd. Şti. Kurucu Ortağı, Anahtar Parti Bursa Kalkınma Politiları Başkanı İsmail Gökhan Özkul, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Özkul, 'Sorunlarımıza samimiyetle kulak veren, görüş ve çözüm önerileriyle bizlere yol gösteren Sayın İbrahim Burkay'a, Sayın Alparslan Şenocak'a ve yönetim kurulu üyelerine firmamız ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen verimli istişarelerin Bursa sanayisine katkı sağlayacağına inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki yılbaşından itibaren CEMKA Poliüretan ve Savunma Sanayi Ltd. Şti. unvanıyla faaliyetlerini sürdürecek olan firma, poliüretan teknolojileri ve savunma sanayiine yönelik üretim alanlarında çalışmalarını genişletirken, yüksek katma değerli üretim hedefi doğrultusunda yatırımlarına devam ediyor.

Karşılıklı iyi niyet ve başarı temennileriyle tamamlanan ziyaret, fabrikanın gezilmesinin ardından sona erdi.