Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Serinevler Mahallesi'nde yaklaşık 4 ay önce söz verdiği 'Haydi Tarladan Sofraya' Pazar Yeri tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

GAZİANTEP (İGFA) - Üreticiyi tüketiciyle aracısız buluşturan ve vatandaşlardan büyük ilgi gören 'Haydi Tarladan Sofraya' Projesi büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep'teki 7'nci 'Haydi Tarladan Sofraya' Pazar Yeri, Şahinbey ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde açıldı.

Yaklaşık 4 ay önce gerçekleştirdiği saha ziyaretinde Serinevler Mahalle Muhtarı ve vatandaşların taleplerine kayıtsız kalmayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sözünü verdiği yeni pazar yerinin açılışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

ŞAHİN: GÜNÜN SONUNDA ANNELER MUTLU, ÇOCUKLAR UMUTLU, BABALAR BİZİM ARKAMIZDA DURUYOR

Açılışta konuşan Başkan Fatma Şahin, ekip arkadaşlarının verdiği emeği vurgulayarak şunları söyledi:

'Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğim bir şey var. 'Söz namustur' diyor. Haydi Tarladan Sofraya niye önemli? Tarlayla market arası fiyat farkı çok yüksek. Bunu önlemek için bu sistemi biz Gaziantep Modeli ile geliştirdik. Bir veteriner, gıda mühendisi var. Gelen ürünlerin hepsi kontrol ediliyor. Marketteki fiyatın çok altında burada alışveriş yapıyorsunuz. Günün sonunda anneler mutlu, çocuklar umutlu, babalar bizim arkamızda duruyor. Bu iş takım işi, bu iş iman işi.'

BOZGEYİK: BUGÜNE KADAR YAPTIKLARIMIZ BUNDAN SONRASI İÇİN BİR GÜVENCEDİR

Açılışa katılan AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik ise Serinevler ve Perilikaya Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ederek şöyle konuştu:

'Bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Bugüne kadar ne söz verdiysek bunları yerine getirmeye çalıştık. Milletimizle beraberiz, milletimizle el eleyiz. Onların yanında, onların mahallesinde, onların dükkanında, iş yerinde, onların meselelerini dinliyoruz ve meseleleri çözüme kavuşturup bir sonrakine geliyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonrası için bir güvencedir. Her zaman milletimizin emrindeyiz. Emrinde olmaya devam edeceğiz.'

FEDAİOĞLU: BİZ HER ZAMAN SİZİN HİZMETİNİZDEYİZ

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ise vatandaşları selamlayarak, 'Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyor. Biz de sizi çok seviyoruz. Biz her zaman sizin hizmetinizdeyiz. En ufak bize düşen bir konunuz olursa muhtarımız aracılığa bana ulaşabilirsiniz. Hiç endişeniz olmasın. Her zaman yanınızdayız' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve de konuşmasında, Başkan Fatma Şahin'in talimatları doğrultusunda mahallede hayata geçirilen çalışmaları paylaştı.

Serinevler Mahalle Muhtarı Seyit Sevimli, Başkan Fatma Şahin'in verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kurdele kesimiyle gerçekleştirilen açılışın ardından Başkan Fatma Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri vatandaşlarla sohbet ederek pazar yerinde alışveriş yaptı.