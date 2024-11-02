Gebze Ballıkayalar’da bulunan yaralı Kaya Kartalı, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavi altına alındı. Tedavi sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından kartal, yeniden doğal yaşamına salındı.KOCAELİ (İGFA) -Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda kuş gözlemcileri tarafından bulunan yaralı kaya kartalı, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilerek tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kurtarma operasyonuyla güvenli bir şekilde Ormanya’ya getirilen kartalın ilk muayenesinde, kafa travması geçirdiği tespit edildi.

Travma geçirdiği anlaşılan Kaya Kartal’ının yapılan ilk kontrolünde boyun omurunda zedelenme ve dehidrasyona bağlı güçsüz düşme olduğu tespit edildi. Uzman veteriner hekimler tarafından hızla tedavi altına alınan kartalın durumu titizlikle takip edildi. Tedavi sürecinde gösterilen özen ve merkezde sağlanan rehabilitasyon imkanları sayesinde sağlığına kavuşan Kaya Kartalı, yeniden özgürlüğüne kavuşarak doğal yaşam alanına geri salındı.

REHABİLİTASYON SÜRECİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

10 gün boyunca tedavi gören Kaya Kartalı’nın tedavi sürecinde sadece fiziksel yaralar değil, aynı zamanda kartalın uçma yeteneği de yeniden kazandırıldı. Özel beslenme rasyonu ve Kuş Uçuş Alanı’nda yapılan uçuş antrenmanlarıyla kendini toparladığı görülen Kaya Kartal’ı Kuzuyayla bölgesinde doğaya salındı.