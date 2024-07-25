Corendon Turizm Grubu, kariyerinin başından bu yana destek olduğu başarılı sanatçı Karsu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konserde de yalnız bırakmadı.İSTANBUL (İGFA) - Modern müziğin başarılı temsilcilerinden Karsu, Corendon Turizm Grubu'nun destekleriyle, Y Kültür Sanat ve Musicarium organizasyonuyla dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu.

Karsu, bu yıl İstanbul'da ilk kez sahne alırken; caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği harmanlayarak oluşturduğu şarkılarını sevenleriyle beraber söyleyerek eğlenceli dakikalar yaşattı.

Karsu'nun sahne performansı, enerjisi ve şarkıları izleyicileri büyüledi. Konserde dinleyiciler arasında Elçin Sangu, Alina Boz, Umut Evirgen, Deniz Baysal, Barış Yurtçu, Elçin Afacan, Yüsra Geyik ve Gülper Özdemir, Tamer Yılmaz ve Ayten Alpün gibi isimler yer aldı.

Hollanda'nın Amsterdam şehrinde Hatay'ın Karsu köyünden göç eden Türk kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Karsu'nun, 8 yaşında tanıştığı piyano ile başlayan müzik yolculuğu büyük bir hızla ilerledi. Küçük sahnelerdeki performansıyla dikkat çekerek adım adım ilerleyen ve uluslararası festivallerde çalma başarısı elde eden Karsu, şarkı yazarlığı ile de öne çıkıyor.