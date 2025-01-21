Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük sahasında yaptıkları risk analizi ve kontroller sırasında bir otobüs yolcusunun şüpheli hareketlerini fark etti.

Tedirgin tavırlarıyla dikkat çeken yolcu, detaylı bir inceleme için takibe alındı.

Yapılan aramada, faturasız, belgesiz ve beyan edilmeyen ticari nitelikte 8 adet Pomeranian cinsi köpek bulundu.

Ele geçirilen köpeklerin ülkeye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışıldığı anlaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ele geçirilen Pomeranian cinsi köpekler güvence altına alınarak, gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.