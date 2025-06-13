Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) aracılığıyla kanser ilaçlarının yerli üretimine başlanacağını duyurdu. 2026’dan itibaren en çok ithal edilen ilaçların bir kısmının Türkiye’de üretileceği açıklandı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların yerli üretimine yönelik önemli bir adım atıldığını duyurdu.

“2026’da Üretime Başlıyoruz”

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) öncülüğünde yürütülen projeyle, Türkiye’nin ilaç ithalatına bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini belirten Bakan Prof. Dr. Memişoğlu, “TÜSEB üzerinden kanser ilaçlarını üreteceğiz. Hangi ilaçlar lazım? En çok hangi ilaçları ithal ediyoruz? Hepsini sıraladık. 2026’dan itibaren bir kısmını üretmiş olacağız” dedi.

https://twitter.com/saglikbakanligi/status/1933456285132857514

HEDEF: İLAÇTA DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

Bakan Memişoğlu, en çok ithal edilen kanser ilaçlarının listelendiğini ve üretim planlamasının bu doğrultuda yapıldığını vurguladı.

Yerli üretim hamlesi ile sağlık sektöründe dışa bağımlılığı azaltarak maliyetleri düşürmeyi ve ilaç erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Bakan Memişoğlu, proje kapsamında Türkiye’nin biyoteknoloji ve ilaç sanayisindeki yerli üretim kapasitesini güçlendireceğini söyledi.