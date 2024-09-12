KALSİAD Genel Başkanı Yasin Burak Arslan , Türkiye’nin kalkınma politikalarının en önemli unsurlarından birinin ekonomideki büyüme ve ihracat rakamlarındaki artış olduğunu belirterek, üretimde giderek artan Ar-Ge yatırımları ve inovasyon altyapısının, büyüme endeksini sağlam temellere oturttuğunu vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - KALSİAD Başkanı Arslan, inovasyon altyapısının ekonomiye katkılarını anlattı.

Daha büyük kâr marjları elde etmek ve piyasada güçlü bir şekilde ilerlemek adına yüksek katma değerli ürünlere ağırlık verilmesi gerektiğini ifade eden Arslan, hem yüksek teknolojili ürünlere hem de yüksek katma değerli ürünlere yönelik yatırım payını n artırılması gerektiğini söyledi. Yüksek katma değerli ürünlerin pazarda fark yarattığına dikkat çeken Arslan, bu durumun ihracat oranlarında hızlı bir büyüme sağlayacağını kaydetti.

Arslan, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ürünlerde dikkat edilmesi gereken en önemli hususun bu ürünlerin patentlenmesi olduğunu vurgularken, bu ürünlerin üretilmesi için iyi yetişmiş teknik insan gücüne, markalaşma adımlarına, pazar araştırmalarına, patentleme çalışmalarına ve pazarlama stratejilerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Bu kapsamda, Ar-Ge yatırımlarıyla teknik nitelikli bir altyapı oluşturulmasının önemine değindi.

Arslan, Türkiye'de bu alandaki yatırımların cari açığı kapatacağını ve ülk enin dünya ticaretinde daha fazla pay almasını sağlayacağını belirterek, yüksek katma değerli ürünlerin ihracata, personel istihdamına ve küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Son olarak, yüksek teknolojili ve katma değerli ürünlerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, bu alanlarda atılacak projelere yüksek destek fonları sağlanması gerektiğini dile getirdi.