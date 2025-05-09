Tolga Taviş yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, tiyatro oyuncusu Hakan Gerçek’in anlatımı ve Işıkkent Eğitim Kampüsü Öğrenci Korosu'nun katılımıyla muhteşem bir geceye imza attı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ve Kalemin İzinde “Ezgi”ler konseri, dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Orkestra şefliği, bestecilik, aranjörlük ve eğitimcilik dallarında birçok başarıya imza atan Tolga Taviş yönetimindeki orkestra, Işıkkent Eğitim Kampüsü Öğrenci Korosu'nu konuk ederek birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Türk edebiyatından bestelenmiş şiirlerle Ezgi isimli genç bir kızın yüreğindeki yolculuğun anlatımını ünlü tiyatro oyuncusu Hakan Gerçek üstlendi.

Konserde Murathan Mungan, Atilla İlhan, Nazım Hikmet, Melih Cevdet Anday, Can Yücel, Sabahattin Ali ve Ümit Yaşar Oğuzcan’ın şiirleri, Zülfü Livaneli’nin kitaplarından kesitler, Ömer Hayyam’ın rubaileri okundu. Kimse Bilmez, Telli Telli, Sultan-ı Yegâh, Karlı Kayın Ormanı, Bulut Mu Olsam?, Leylim Ley, Gün Olur, Şinanay, Başka Türlü Bir Şey, Yeşilmişik ve Bir Gece Ansızın Gelebilirim şarkıları ile Dostum Dostum türküsü ise dinleyicilerden büyük alkış aldı. Gecede Mevlana, Yunus Emre, Karacaoğlan ve Pir Sultan Abdal anılırken, konser Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ekrana yansıtılan fotoğrafıyla sona erdi.

Gece sonunda Tolga Taviş, Hakan Gerçek, Işıkkent Eğitim Kampüsü öğretmenleri, yöneticileri ve genç koristlerine çiçek takdimi yapıldı.