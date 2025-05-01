İzmir Çiğli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kaklıç Sanat Akademisi, yıl boyunca kursiyerlerin büyük emek ve özveriyle hazırladığı eserlerin sanatseverlerle buluştuğu yıl sonu sergisiyle göz doldurdu.İZMİR (İGFA) - Yağlı boya resim ve seramik alanlarında eğitim alan kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı sergi, sanat dolu anlara sahne oldu.

Serginin açılışı, Çiğli Belediyesi ritim kursiyerlerinin enerjik performansıyla yapıldı. Ritim gösterisiyle renklenen etkinlik, ziyaretçilere görsel ve işitsel bir şölen sundu. Gösterinin ardından sergi alanını gezen konuklar, kursiyerlerin bir sene boyunca ortaya koyduğu yaratıcı ve özgün eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

KURSİYERLERİN SANAT YOLCULUĞU SERTİFİKALARLA TAÇLANDI

Etkinlik kapsamında düzenlenen etkileyici bir törenle, yıl boyunca büyük bir özveri ve tutku ile çalışan kursiyerler, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı. Katılımcılar, altı ay süren yoğun, yaratıcı ve ilham verici bir eğitim sürecini başarıyla tamamladı. Tören, alkışlarla ve gurur dolu anlarla taçlanırken, 42 kursiyer sertifikalarını aldı. Kursiyerlerin 15’i seramik sanatında yeni teknikler ve yaratıcılıklarını geliştirerek ustalaşırken, 27 kursiyer yağlı boya alanında sanatsal becerilerini ileri bir seviyeye taşıdı. Kursiyerlerin ortaya koyduğu eserler, etkinliğe katılanların büyük beğenisini topladı. Öte yandan sanat tutkunlarının merakla beklediği yeni dönem kursları da ekim ayında tekrar başlayacak.