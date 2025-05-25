Kadınlarda kalp-damar hastalıklarına ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan “Kadınlar Kırmızıya Geçiyor” kampanyası, düzenlenen bir etkinlikle kamuoyuna tanıtıldı.ANKARA (İGFA) - Ankaralı kalp cerrahlarından oluşan Cardiac Masters Kalp Takımı’nın öncülüğünde ve Memorial Sağlık Grubu’nun desteğiyle hayata geçirilen kampanyanın açılışında, kadınlarda kalp krizi belirtilerinin farklılaştığına ve geç teşhisin yaşam kayıplarındaki rolüne dikkat çekildi.

Prof. Dr. Serkan Durdu, kampanyanın amacını ve bilimsel arka planına dikkat çekerek, “Kadınlarda kalp hastalıkları erkeklerden farklı ilerler ve çoğu zaman geç fark edilir. Bu sessizliğe hep birlikte ses olmalıyız.” dedi.

Sanatçı Pınar Ayhan, kadınların yaşam mücadelesi içinde kalp sağlığını ikinci plana atmaması gerektiğini vurguladı.

Etkinlikte konuşma yapan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurul Başkan Danışmanı Buket Salkım, kadınların sağlık hakkı konusunda da bilinçli bireyler olmaları gerektiğini ifade etti. Programın bilimsel sunumlar bölümünde ise sırasıyla Prof. Dr. Mustafa Paç, Prof. Dr. Cengiz Bolcal ve Doç. Dr. Fatih Gümüş söz aldı. Kadınlarda kalp hastalıklarının tanı süreçleri, cerrahi yaklaşımlar ve koruyucu hekimlik üzerine yapılan sunumlar, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri de, kalp cerrahisinin görünmeyen emekçileri adına konuşan Perfüzyonist Serpil Nalbant oldu. Nalbant, kalp ameliyatlarında kadın sağlık çalışanlarının üstlendiği kritik rolü anlattı.

Program, katkı sunan konuşmacı ve destekçilere plaket takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. “Kadınlar Kırmızıya Geçiyor” kampanyası, yıl boyunca sürecek farkındalık çalışmaları ve sosyal medya içerikleriyle kadın kalp sağlığına dikkat çekmeye devam edecek.