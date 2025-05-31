Kadının İnsan Hakları Derneği ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kadınların insan haklarını hayata geçirebildikleri, eşit ve özgür bir yaşam sürebildikleri bir toplum için yıllardır uygulanan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), Adana’da yaygınlaştırılmak üzere yeni bir iş birliğiyle güç kazanıyor.ADANA (İGFA) - Kadının İnsan Hakları Derneği ve Adana Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile kadınların hak bilgisine erişimini artırma, deneyim paylaşımı yoluyla güçlenmelerini destekleme ve yaşamları üzerinde söz sahibi olmalarını mümkün kılma amaçları hedefleniyor.

KİHEP, Kadının İnsan Hakları Derneği tarafından geliştirilmiş, 16 oturumdan oluşan bütüncül bir programdır. Kadınların medeni haklar, beden ve cinsellik hakları, aile içi şiddetle mücadele, kadın örgütlenmesi, liderlik ve toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıkla baş etme gibi konularda güçlenmelerini hedefler. Program, katılımcıların bilgiye erişimlerinin yanı sıra, birlikte tartışma, dayanışma ve karşılıklı öğrenme yoluyla dönüşüm yaratmalarını esas alır.

Bu protokolle birlikte:

•⁠ ⁠KİHEP eğitimlerinin yürütülmesine yönelik mekân ve katılımcı desteği Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacaktır.

•⁠ ⁠Eğitici eğitimleri, içerik desteği ve programın uygulanmasına dair teknik koordinasyon ise Kadının İnsan Hakları Derneği tarafından yürütülecektir.

Bu iş birliği, kadınların eşitlik ve adalet mücadelesinde yerel yönetimlerin sorumluluğunun altını çizerken, toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda somut bir adımı temsil ediyor.

PROGRAMIN ADANA’DAKİ İLK UYGULAMASI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Atakent Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Akademisi Kadın Danışma Merkezi’nde, daha önce Kadının İnsan Hakları Derneği’nden eğitici eğitimi almış belediye personeli tarafından KİHEP eğitimleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda hem kadın danışanlara hem de belediye personeline yönelik olarak düzenlenen eğitimler 16 hafta boyunca sürdürüldü. Eğitimlere 15 kadın danışan ve 22 kadın belediye personeli katıldı. Katılımcılar; temel haklar, bedensel haklar, siyasi haklar ve toplumsal cinsiyete duyarlı ebeveynlik gibi başlıklarda bilgi sahibi oldu.

Programın sonunda, katılımcılara sertifikaları Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Av. Türkan Eşli tarafından takdim edildi.

Bu başarılı uygulama, iş birliğinin somut bir çıktısı olarak hem kadın danışanların hem de kamu çalışanlarının insan hakları alanındaki farkındalığını artırarak yerel düzeyde güçlü bir örnek oluşturdu.