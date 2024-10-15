Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edilen 2025’te e-ticaret ile satış yapan kadın kooperatifi sayısını iki katına çıkarmayı hedefleyen açıklama Hepsiburada'dan geldi.İSTANBUL (İGFA) - Girişimci kadınları ve kadın kooperatiflerini destekleyen ilk e-ticaret platformu Hepsiburada, Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edilen 2025 arefesinde hedeflerini açıkladı.

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında bugüne kadar 280 kadın kooperatifini e-ticarete kazandıran şirket, Türkiye genelinde Hepsiburada üzerinden ticaret yapan kadın kooperatiflerinin sayısını 2025’te iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye’de 2024 yılı verilerine göre yaklaşık bin 100 kadın kooperatifi bulunuyor.

Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, “Bölgedeki 40’tan fazla kadın kooperatifine Hepsiburada’da mağaza açmakla kalmadık, farklı kooperatiflerin ürünlerinden ‘Kadının Emeği, Geleceğin Temeli’ adını verdiğimiz özel bir kutu yaparak hem kendi paydaşlarımıza hediye ettik hem de platformumuz üzerinden satışa çıkardık. O gün deprem bölgesinde başlattığımız seferberliği, tüm Türkiye’ye yaymayı hedefliyoruz. Birleşmiş Milletlerin Uluslararası Kooperatif Yılı ilan ettiği 2025’te Hepsiburada olarak kadın kooperatiflerini e-ticarete kazandırmaya hazırız.” dedi.

Kadın kooperatiflerini sadece sürdürülebilir yerel kalkınmanın değil, toplumsal dönüşümün de lokomotifi olarak gördüklerini belirten Tanır, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında bugüne kadar 56 binden fazla kadın girişimciyi özel desteklerle e-ticarete kazandırdıklarını, diğer yandan kadın kooperatiflerinin özgün ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş, ayrı bir destek paketi oluşturduklarını söyledi.

Bugüne kadar 280 kadın kooperatifinin platformda binlerce ürün listelediğini, geleneksel üretimlerini katma değerli ürünlere dönüştürüp e-ticaret sayesinde Türkiye ve dünyaya sattıklarını belirterek, "Bu satışlardan kazandıkları gelirle sadece ekonomik güç elde etmediler, faaliyet gösterdikleri bölgenin dönüşümüne de katkıda bulundular. Kadınların kadim bilgilerinin ekonomik değerini ve cinsiyetler arası eşitliği gösterdiler, çocuklar ve gençlerin ufuklarını açtılar. Kadın kooperatiflerine hiçbir süre ya da ciro sınırı olmaksızın kendi ürettikleri ürünlerde sadece yüzde 1 komisyon uygulanıyor ve ücretsiz kargo desteği verildiği gibi ayrıca ücretsiz fotoğraf çekimi, ürünlerini ön plana çıkarmaları için hediye HepsiAd bakiyesi, ücretsiz entegrasyon, indirimli ön muhasebe desteği gibi pek çok avantajdan yararlanabiliyor" diye konuştu.