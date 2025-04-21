Her yıl gerçekleştirdiği yaklaşık 4 bin konser ile Türkiye’de eğlence sektörünün öncüsü haline gelen Jolly Joker, bu yaz da sahnesinde en sevilen sanatçıları ağırlayarak unutulmaz bir sezon vadediyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen eğlence markalarından Jolly Joker, yaz sezonuna damga vuracak konser serisiyle müzikseverleri İstanbul’un kalbinde buluşturuyor. Paribu’nun ana sponsorluğunda düzenlenecek “Paribu Sunar: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri”, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nun büyüleyici atmosferinde Türk müziğinin yıldız isimlerini ağırlayacak.

Türkiye’nin dört bir yanına yayılan 14 konser mekanı, 5 JJ Pub ve İstanbul Ataşehir’de yer alan JJ Arena ile müziğin nabzını tutan Jolly Joker, yalnızca müzik değil; teknoloji ve görsel şovlarla harmanlanan benzersiz bir eğlence deneyimi sunarak fark yaratıyor.

KONSER PROGRAMI:

HAZİRAN

4 Haziran Çarşamba – Berkay

7 Haziran Cumartesi – Emre Aydın

TEMMUZ

8 Temmuz Salı – Levent Yüksel (30. Yıl Senfonik Konser)

AĞUSTOS

25 Ağustos Pazartesi – Yaşar

28 Ağustos Perşembe – Yıldız Tilbe

29 Ağustos Cuma – Derya Bedavacı

30 Ağustos Cumartesi – Sıla

31 Ağustos Pazar – Hakan Altun

Eylül

19 Eylül Cuma – Levent Yüksel

20 Eylül Cumartesi – Yıldız Tilbe

21 Eylül Pazar – Gökhan Türkmen

Ekim

6 Ekim Pazartesi – Yıldız Tilbe

7 Ekim Salı – Hakan Altun

8 Ekim Çarşamba – Yaşar

Bu kapsamlı konser serisiyle İstanbul’un kültür ve sanat yaşamına güçlü bir katkı sunan Jolly Joker, her yaştan müziksevere hitap eden içeriğiyle dikkat çekiyor.

Biletler satışta! Yaz gecelerini müzikle aydınlatmak isteyenler için biletler satışta. Unutulmaz bir müzik ve eğlence deneyimi için yerinizi şimdiden ayırtın.