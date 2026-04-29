Zonguldak TSO'nun Kdz. Ereğli ve Alaplı arasında planladığı Kafes Balıkçılığı Projesi'ne, Kdz. Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi karşı çıktı. Başkan Murat Toprak, üyelerin talepleri ve küçük balıkçıların endişeleri nedeniyle bu kararı aldıklarını açıkladı.

Sina ÇILADIR / ZONGULDAK (İGFA) - Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odalarının projesi olarak Kdz. Ereğli ve Alaplı arasında hayata geçirilmesi planlanan ve yaklaşık üç yıldır bölge gündeminde yer alan Kafes Balıkçılığı Projesi'nde sona yaklaşılırken, sürecin en önemli paydaşlarından biri olan Kdz. Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Kooperatif yönetimi, projeye karşı çıktığını duyurdu.

Kooperatif Başkanı Murat Toprak tarafından yapılan açıklamada, bu tutumun doğrudan üyelerin talepleri doğrultusunda şekillendiği vurgulandı.

Başkan Toprak, 'Balıkçı esnafımızın görüşleri bizim için belirleyicidir. Üyelerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda projeye karşı çıkma kararı aldık' ifadelerini kullanırken, yönetim olarak özellikle küçük ölçekli balıkçıların ekonomik olarak dezavantajlı duruma düşme ihtimalini göz önünde bulundurduklarını söyledi.

SEKTÖRDE YANKI UYANDIRDI

Söz konusu gelişme, bölge ekonomisi açısından stratejik öneme sahip balıkçılık sektöründe geniş yankı buldu.

Kdz. Ereğli ekonomisine önemli katkı sağlayan ve 'sıcak para' akışının temel unsurlarından biri olarak görülen sektör temsilcilerinin bu net karşı duruşu, projenin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.