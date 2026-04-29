Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, makam aracının arızalanmasıyla karşı karşıya kaldığı durumda lüks bir tercih yerine tasarruf ve hizmet odaklı bir duruş sergileyerek ilçe gündemine oturdu. Mali disiplin konusundaki kararlılığıyla bilinen Martin, makamın ihtişamından ziyade kamunun kaynaklarını korumayı önceliklendiriyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin'in makam aracının motor arızası yapması, belediyedeki tasarruf politikalarını yeniden gündeme taşıdı.

Yeni bir araç alımı yerine mevcut aracın tamir edilmesi veya hizmet araçlarının kullanılması seçeneklerini masaya yatıran Martin, 'hizmet odaklı' yönetim anlayışından taviz vermiyor.

Belediye Başkanı Ediz Martin'in kullanımındaki 2011 model Renault Fluence marka makam aracı, motor arızası nedeniyle sanayiye çekildi. Hükümetin tasarruf genelgelerinin titizlikle uygulandığı bu dönemde, Martin'in nasıl bir adım atacağı merak konusu olurken, gelen bilgiler 'israfa geçit yok' mesajını güçlendirdi.

LÜKS ARAÇ YERİNE 'SANDIK MOTOR' FORMÜLÜ

Mali disiplini sağlamak adına göreve geldiği günden bu yana sıkı bir politika izleyen Martin'in, arızalanan araç için rektefiye veya sandık motor seçeneklerini değerlendirdiği öğrenildi. Kamu kaynaklarını koruma adına yeni bir araç alımının gündemde olmadığı, mevcut imkanların en verimli şekilde kullanılacağı vurgulandı.

GEÇİCİ ÇÖZÜM: HİZMET ARAÇLARI

Başkan Martin'in, makam aracı sorunu çözülene kadar lüks bir araç kiralama yoluna gitmeyeceği, sahadaki çalışmalarını belediyenin mevcut hizmet araçlarıyla veya geçici görevlendirmelerle sürdüreceği ifade ediliyor. Yakın çevresi, Martin'in 'Makamın ağırlığı araçla değil, yapılan hizmetle ölçülür' anlayışıyla hareket ettiğini belirtiyor.

Uzunköprü halkı, Başkan Martin'in bu tutumunu yakından takip ederken; özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde belediyenin sergilediği bu mütevazı ve tasarruflu yaklaşım takdirle karşılanıyor.