Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihin, kültürün ve medeniyetlerin binlerce yıllık beşiği olan İznik’i tüm dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 21 Haziran’da dünyaca ünlü piyano sanatçısı Fazıl Say’ın bestelediği İznik Türküsü’nün prömiyerini gerçekleştirecek olan Büyükşehir Belediyesi, arkeolojik ve kültürel miras alanlarını daha da görünür kılacak ‘İznik: Tarihin Ev Sahibi Sergileri’ni de ziyarete açıyor.BURSA (İGFA) - Helenistik Dönem’den günümüze pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile insanlığın ortak mirası olan İznik’i, ‘yaşayan ve her gün biraz daha büyüyen bir kültürel miras merkezi’ haline getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, arkeolojik birikimin tespitine ve ortaya çıkartılmasına yönelik gerçekleştirilen kazı çalışmalarına desteklerini sürdürüyor. İstanbul Üniversitesi adına Doç. Dr. Belgin Demirsar Arlı’nın İznik Çini Fırınları kazı alanında, Bursa Uludağ Üniversitesi adına Prof. Dr. Mustafa Şahin’in İznik Göl Bazilikası kazı alanında, Dokuz Eylül Üniversitesi adına Prof. Dr. Aygün Ekin Meriç’in ise İznik Roma Tiyatrosu kazı alanında yürüttüğü kazı çalışmalarına destek veren Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların ivme kazanmasının yanı sıra restorasyon ve çevre düzenlemelerinin yapılabilmesine de olanak sağladı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan proje ve uygulama çalışmaları ile de İznik Roma Tiyatrosu da ziyarete açıldı.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı eliyle tarihi ve kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için pek çok çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, 18 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında ziyarete açılacak ‘İznik: Tarihin Ev Sahibi Sergileri’ ile de arkeolojik ve kültürel miras alanlarının daha da görünür olmasına katkı sağlayacak. İznik Roma Tiyatrosu kazı alanı ile İznik Çini Fırınları kazı alanında ziyarete açılacak iki sergide, her iki alanın da hikâyeleri, tespit edilen buluntular ve kazı çalışmalarına ilişkin bilgiler yer alacak. İznik Gölü Sahil Meydanı’nda ‘İznik Göl Bazilika Kazı Sergisi’, İznik Yeşil Cami Meydanı’nda ise ‘İznik Osmanlı Eserleri Sergisi’ ziyaretçilerle buluşacak.

İznik’in insanlığın ortak mirası olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Bozbey, tüm Bursalıları 18 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olacak 4 ayrı sergiyi gezmeye ve 21 Haziran akşamında Fazıl Say’ın Görkem Ezgi Yıldırım ile birlikte sahne alacağı özel geceye katılarak, yılın sanat olayına tanıklık etmeye davet etti.