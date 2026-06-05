İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü himayesinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 'BİLSEM-İZ II-İzmir BİLSEM Zirvesi' açılış programı, Bornova Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de etkinliğe; Millî Eğitim Bakanlığı Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ceyhun Sarı, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, Bornova İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İzmir genelindeki tüm BİLSEM öğrencilerinin bilim ve teknoloji alanlarında hazırladıkları yenilikçi eserlerin ve atölye çalışmalarının yer aldığı sergi, protokol üyeleri tarafından kurdele merasimiyle açıldı.

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, sergi alanındaki stantları tek tek gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı ve Torbalı BİLSEM öğrencileri tarafından tasarlanan 'tarım arazilerini ilaçlama dronunu' bizzat uçurarak hazırlanan çalışmayı deneyimledi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Şehit Tahsin Gerekli Özel Eğitim Uygulama Okulu Konferans Salonuna geçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından açılış konuşmasını yapan İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya, ''Bilim sanat merkezlerimizde pırıl pırıl öğrencilerimizle yürüdüğümüz bu güzel yolculuğun bilim sanat zirvesiyle taçlandığı bugün, hepimiz için heyecan verici. Ülkemizin çeşitli yerlerinden kıymetli vakitlerini ayırarak buraya gelen atölye liderlerimize, vizyonu ve liderliğiyle önümüzü açan İl Millî Eğitim Müdürümüz Dr. Ömer Yahşi'ye çok teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMIZ, BU ÜLKENİN RÜYASI VE DUASIDIR

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi konuşmasında, üstün yetenekli çocukların geleceğin en büyük hazinesi olduğunu vurgulayarak öğretmenlik mesleğinin, her öğrencinin içinde saklı duran kabiliyeti sabırla ortaya çıkaran ve milletin istikbaline dokunan bir meslek olduğunu belirtti. Türkiye'nin özel eğitimdeki başarısının altını çizen Yahşi, ''Alışılmışın dışında düşünmek, eğitimde ezberleri bozmak ve çocuklarımıza farklı pencereler açmak zorundayız. Çünkü bu çocuklar, ülkemizin rüyası ve duasıdır.'' ifadelerini kullandı ve organizasyonda emeği geçen yöneticilere ve öğretmenlere teşekkürlerini sundu.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ceyhun Sarı ise konuşmasında her çocuğun, özel yeteneğinin keşfedilmeyi beklenen bir hazine olduğunu vurgulayarak Bilim ve Sanat Merkezlerinin, bu hazineleri işleyen ve onları geleceğin dünyasına hazırlayan önemli kurumlar olduğunu belirtti. Yapılan bu etkinliğin ortak akıl ve ruhla buluştuğu, örnek çalışmaların paylaşıldığı bir buluşma olduğunun altını çizen Sarı, ''Sevgili gençler, sizlerin burada kuracağı her bağ ve paylaşacağı her proje, Türkiye Yüzyılının inşa edilmesinde bizlere güç verecektir.'' dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bildiren tarafından 'Aynı Sınıfta Farklı Yollar: Özel Yetenekliler İçin Farklılaştırılmış Öğretim' başlıklı bir seminer verildi.

Seminerin tamamlanması ardından İzmir'de görev yapan BİLSEM öğretmenlerine yönelik atölye çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalara katkılarından dolayı Prof. Dr. Ahmet Bildiren, Prof. Dr. Kemal Yürümezoğlu, Doç. Dr. Dilek Başarer Yıldırım, Doç. Dr. Nilgün Kirişçi, Doç. Dr. Erhan Şahin, Doç. Dr. Erkan Dündar, Dr. Öğr. Üyesi Birsen Açıkel, Prof. Dr. Nezih Önal, Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt ve İzmir İl Millî Eğitim Şube Müdürü Ali Can Güllü'ye teşekkür belgeleri takdim edildi.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Program kapsamında, 5 Haziran'da İzmir Atatürk Kültür Merkezinde resim sergisi ve konser etkinliği düzenlenerek BİLSEM öğrencilerinin sanatsal performansları, izleyicilerle buluşturulacak.