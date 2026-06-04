Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile BTSO iş birliğinde yürütülen 'İş'in Yalın Hâli - Mesleki ve Teknik Eğitimde Yalın Dönüşüm Programı' kapsamında düzenlenen zirvede, öğrencilerin geliştirdiği yalın üretim projeleri sektör temsilcilerinin beğenisine sunuldu.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş birliğinde hayata geçirilen 'İş'in Yalın Hâli - Mesleki ve Teknik Eğitimde Yalın Dönüşüm Programı' kapsamında düzenlenen zirve, eğitim ve sanayi dünyasını aynı platformda buluşturdu.

BTSO Ana Bina'da gerçekleştirilen programa BTSO Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş ve Yalın Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın İpbüken katıldı. Programda, yalın düşünce felsefesinin eğitim süreçlerine entegrasyonu ve okul-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

'SEKTÖRE HAZIR İŞ GÜCÜ YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Programın açılışında konuşan İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, mesleki eğitim kurumlarının sanayi ile daha güçlü bağlar kurmasının önemine dikkat çekti. Yalın üretim tekniklerinin öğrencilerin yetkinliklerini artıracağını belirten Altıntaş, 'Analitik düşünebilen, problem çözme becerisi gelişmiş ve sektöre hazır nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Yalın dönüşüm yaklaşımı öğrencilerimizin istihdam süreçlerine önemli katkılar sağlayacaktır' dedi.

BTSO Bilgi İşlem ve Otomasyon Teknolojileri Konseyi Başkanı Osman Akın da okul-sanayi iş birliğinin nitelikli iş gücü yetiştirilmesindeki önemine vurgu yaptı. Öğrencilerin gerçek üretim ortamlarında deneyim kazanmasının büyük değer taşıdığını ifade eden Akın, 'İşletmelerin yalın dönüşüm süreçlerine gençlerin dahil olması, hem firmalarımıza hem de Bursa ekonomisine uzun vadeli katkılar sunacaktır' diye konuştu.

'YALINLAŞMA BİR KÜLTÜRDÜR'

Yalın Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın İpbüken ise yalın felsefenin yalnızca üretim süreçlerine yönelik bir yöntem olmadığını belirterek, insan odaklı bir yaklaşım olduğuna dikkat çekti. İpbüken, 'Yalınlaşma; israfı azaltan, değeri artıran ve birlikte çalışma kültürünü güçlendiren bir anlayıştır. Bu yaklaşımın eğitim sistemine kazandırılması büyük önem taşıyor' ifadelerini kullandı.

Zirvenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise pilot uygulama kapsamında yer alan 10 okulun öğrencileri tarafından hazırlanan projeler oldu. Öğrenciler, KAIZEN, 5S, Standart İş ve Problem Çözme Teknikleri gibi yalın üretim araçlarını kullanarak geliştirdikleri uygulamaları katılımcılarla paylaştı.

Fuaye alanında kurulan stantlarda sergilenen projeler, sektör temsilcileri ve sanayicilerden tam not alırken, mesleki eğitimde uygulamalı öğrenmenin ve okul-sanayi iş birliğinin başarılı örnekleri arasında gösterildi.