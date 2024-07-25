İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yuvam Akarca Konutları Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi’nde başlatmış olduğu parke yol çalışmasını tamamlayarak bölgeyi konforla buluşturduKOCAELİ (İGFA) - Kentin farklı noktalarında çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, vatandaşların ulaşım konforu için elinden geleni yapıyor. Bu kapsamda ekipler, Yuvam Akarca Konutları Akarca Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi’nde deforme olan yol için harekete geçti. Ekipler, bölgedeki parke yol yapım çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların yüzünü güldürdü.

BÖLGE SAKİNLERİ TEŞEKKÜR ETTİ

Ekipler, 165 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki yolda parke yenileme çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca bölgedeki deforme olan asfalt yol için ise 40 ton asfalt kullanılarak yenileme çalışması yapıldı. Çalışmaların tamamlandığı Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi kısa süre içerisinde çok daha konforlu ve kullanışlı hale getirildi. Bölge sakinleri çalışmalardan dolayı Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.