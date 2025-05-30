İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Şef Erbil Aydın yönetiminde muhteşem bir Türk Sanat Müziği konseri gerçekleştirildi KOCAELİ (İGFA) - Sanat ve sanatçı dostu İzmit Belediyesi konser etkinliklerine devam ediyor. Şef Erbil Aydın yönetimindeki İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Kocaeli Kongre Merkezi’nde dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden güzel onlarca eseri seslendiren İzmit Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu kapanışı İzmir Marşı ile coşkulu bir şekilde yaptı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, konser sonrası Şef Erbil Aydın’a çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

“MUHTEŞEMSİNİZ”

Programa Başkan Hürriyet’in yanı sıra CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, meclis üyeleri, muhtar, kentimizde faaliyet gösteren STK’ların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Hürriyet konser sonunda yaptığı konuşmada, “Tabi ki bu güzel akşamın en önemli mimarı, şefimiz, değerli hocamız, sevgili Erbil Aydın. Onlara huzurunuzda çok teşekkür ediyorum, muhteşem sanatları için. Ve tabi ki koromuzdaki muhteşem insanlar gerçekten harikaydınız. Ağzınıza yüreğinize sağlık, muhteşemsiniz” ifadelerini kullandı.