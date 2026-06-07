Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve mevcut yolların kullanım ömrünü uzatmak amacıyla bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit'in en önemli ulaşım arterlerinden biri olan 17 Ağustos Bulvarı'nda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığına bağlı A Takımı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İzmit 17 Ağustos Bulvarı boyunca zamanla deformasyona uğrayan alanlarda bakım ve onarım işlemleri yapıldı.

Vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti alabilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, asfalt seriminden altyapı elemanlarının yenilenmesine kadar birçok noktada müdahalede bulunuldu. Çalışmalar yalnızca yol ve kaldırımlarla sınırlı kalmadı. Bulvar üzerindeki yeşil alanlarda bakım çalışmaları gerçekleştiren ekipler, uzayan otların temizliğini yaparken, çevre düzenlemeleri ve ağaçlandırma çalışmalarıyla da bölgeye daha canlı bir görünüm kazandırdı.

BİN 850 TON ASFALT SERİLDİ

Çalışmalar kapsamında 17 Ağustos Bulvarı'nda toplam bin 850 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Özellikle yoğun araç trafiğinin etkisiyle yıpranan bölgelerde yapılan asfalt yenileme çalışmaları sayesinde yol kalitesi artırılırken, sürüş güvenliği de en üst seviyeye çıkarıldı.

Yol çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yaya alanlarında da bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda bin 365 metrekare parke imalatı yapılırken, kullanım ömrünü tamamlayan ve çeşitli nedenlerle hasar gören 46 baca ile 22 mazgal da yenilenerek kullanıma uygun hale getirildi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 450 metrekarelik boyama işlemi yapılarak, bulvarın daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması sağlandı. Yol, kaldırım ve çevre düzenlemelerini kapsayan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 17 Ağustos Bulvarı hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına program dahilinde devam ederek, ulaşım altyapısını her geçen gün güçlendirmeyi sürdürecek.