İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Mor Sahne tiyatro çalışmaları için başvurular başladı. Kadınların sahne aracılığıyla kendini ifade etmesini amaçlayan ücretsiz çalışma, tiyatroya ilgi duyan ve sahnede var olmak isteyen tüm kadınları bekliyor.

Son başvuru tarihi 8 Ocak olarak belirlenen Mor Sahne'nin seçmeleri ise 10 Ocak'ta yapılacak. Tiyatro çalışmaları, 17 Ocak'tan itibaren her cumartesi saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de bulunan yerleşkesinde düzenlenecek çalışmaya ilişkin bilgi almak için 0232 293 33 72 numaralı telefon aranabiliyor.