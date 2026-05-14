Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 'Engelsiz Üretim ve Montaj Atölyesi' ile engelli bireylerin montaj, paketleme ve basit üretim çalışmalarına katılarak sosyal hayatta daha aktif rol almalarını sağlayacak.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik yaşama daha aktif katılım sağlaması amacıyla 118-K Lions Federasyonu Engelsiz Yaşam Komitesi aracılığında önemli bir iş birliğine imza attı.

Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan ve AVG Otomotiv Kurucusu Barış Güler'in katılımıyla gerçekleştirilen Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki (BAREM) tören ile birlikte 'Engelsiz Üretim ve Montaj Atölyesi İş Birliği Protokolü' hayata geçirildi.

Protokol kapsamında, engelli bireylerin mesleki becerilerini geliştirebilecekleri ve üretim süreçlerine dahil olabilecekleri özel bir atölye kurulacak. Buna göre belediye bünyesinde faaliyet gösterecek atölyede; montaj, paketleme, ayrıştırma ve basit üretim çalışmaları gerçekleştirilecek. Engelli bireylere, firma tarafından yaptığı parça başı iş karşılığında destek sağlanacak.

Üretim sürecine ilişkin teknik eğitim desteği alacak engelli bireylere ayrıca Osmangazi Belediyesi tarafından iş becerilerini geliştirmeye yönelik rehberlik ve destek hizmetleri de sunulacak. Böylelikle engelli bireylerin hem rehabilitasyon süreçlerine katkı sunulması, hem de üretim süreçlerine katılarak sosyal hayatta daha güçlü yer almalarının sağlanması amaçlanıyor.