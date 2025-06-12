İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, KalDer’in 25. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu’nda kalite, sürdürülebilirlik ve verimliliğin önemine vurgu yaparak, “Kişisel kurtuluşlar peşinde değil, onurlu ve insanca bir yaşam sunan bir ülke için çalışmalıyız” dedi.İZMİR (İGFA) - Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen 25. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu, “25. Yıl Özel Menüsü - Mükemmelliğe Giden Tadım Yolculuğu” temasıyla gerçekleşti.

Sempozyuma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Konak, KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ile iş dünyası, bürokratlar ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

TUGAY: “KAMU YÖNETİMİNDEKİ EKSİKLER ÜLKEYİ ZORA SOKUYOR”

Başkan Tugay, konuşmasında kalite, sürdürülebilirlik ve verimliliğin sadece özel sektör değil, kamu yönetimi için de hayati olduğunu vurguladı. Kamu idaresinin yetersizliklerinin tüm ülkeyi etkilediğini belirten Tugay, “Ne yazık ki kötü yönetimin, verimsiz çalışmanın ve kalitesizliğin kurbanı oluyoruz. Sosyal ve ekonomik çöküntü hepimizi darmadağın edecek noktaya geldi. Bu yüzden herkesin aklını başına toplaması gerekiyor” dedi. Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde sürdürülebilirlik için 300 kişilik bir “yeşil yakalı” ekip kurduklarını ve bu ekibin kurumun çağdaş ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalıştığını ifade etti.

“HERKESİN BOYNUNUN BORCU”

Tugay, Türkiye’nin 100 yıllık cumhuriyet tarihinde hâlâ Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonundan ilham aldığını, ancak geçen sürede ülkenin hak ettiği noktaya ulaşamadığını belirtti. “Kişisel kurtuluşlar peşinde değil, vatandaşlarına yoksulluk ve adaletsizlik değil, insanca yaşam sunan bir ülke için hepimiz çalışmalıyız. Bu, herkesin boynunun borcu” diyerek, çevresel sorunlar, iklim krizi ve toplumsal çöküntüyle mücadele için ortak çaba gerektiğini vurguladı. Tugay, İzmir Planlama Ajansı’nın çalışmaları ve 2030 karbon nötr taahhüdüne de değinerek, sürdürülebilirlik hedeflerini paylaştı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, mükemmelliği sürekli gelişim, katılımcılık ve toplumsal fayda olarak tanımladı. “Mükemmel şehirler, mükemmel binalardan değil, mutlu ve umutlu insanlardan oluşur. Bu sempozyum, farklı disiplinleri bir araya getirerek yeni bakış açıları sunacak” dedi. Ünsal, mükemmelliği aramanın bir yolculuk olduğunu ve bu yolculuğun birlikte anlam kazandığını ifade etti.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Konak, 1990’larda Türkiye’nin uluslararası entegrasyon sürecinde KalDer’in kalite ihtiyacını karşıladığını belirtti. “Bugün kurumların dönüşümüne yardımcı olma zamanı. KalDer, bu süreçte önemli bir rol üstleniyor” dedi. KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü ise hedeflerinin, Türkiye’nin sürdürülebilir gelişimine liderlik etmek olduğunu belirterek, sempozyumun ortak aklı çoğaltmasını diledi.