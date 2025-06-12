İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, sürdürülebilir tüketimi desteklemek, ekonomik avantaj sağlamak, toplumsal dayanışma ve yerel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla “Yenidenfest” adıyla sürdürülebilir alışveriş festivali düzenliyor.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi Ana Hizmet Binası yerleşkesinde gerçekleştirilecek 'Yenidenfest' festival 14-15 Haziran tarihlerinde 2 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak.

“Keşfet, tasarruf et, yeniden kullan” sloganıyla gerçekleştirilecek olan Yenidenfest’te ile yeni ürünlerin pahalı olması nedeniyle, kullanılmış ancak iyi durumdaki ürünleri daha uygun fiyatlarla sunmanın yanı sıra, kullanılmayan eşyaların çöpe gitmesini engelleyerek ekonomik bir değere dönüşmesini sağlamayı da hedefleyen belediye, takas ve paylaşım ekonomisine teşvik ederek bireylerin ellerindeki fazla eşyaları değerlendirmelerine imkân tanıyacak.

14-15 Haziran tarihlerinde 2 gün boyunca, Bakırköy Belediyesi Ana Hizmet Binası yerleşkesinde, saat:09.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek festival, kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesiyle bireylerin ek gelir elde etmesine olanak tanıyacak.