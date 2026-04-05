İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menemen'de 3 bin 100 konutluk projede peşinatı yüzde 20'den yüzde 10'a düşürdü. 19 bin liradan başlayan taksitlerle 'ev sahibi olmak hayal değil' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında bulunan, dar ve orta gelirli vatandaşları konut sahibi yapmayı hedefleyen Egeşehir Menemen Konutları'nın ilk iki etabının temeli atıldı. Başkan Tugay, derinleşen barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla hayata geçirilen ve 3 bin 100 konutun yapılacağı projeyle ilgili önemli bir müjde verdi.

Başkan Tugay, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda modeli daha da güçlendirdiklerini vurgulayarak, 'Vatandaşımız bize şunu söylediler: 'Bu projeye güveniyoruz, istiyoruz ama peşinatı ödemekte zorlanıyoruz.' Biz de dedik ki; bu projede kapıyı daraltmayacağız, aksine daha fazla insanın girebileceği hale getireceğiz'. Bu nedenle 2'nci etap konutlarımızda peşinat oranını yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüyoruz. Artık daha düşük peşinatla, daha fazla yurttaşımız bu projeye dâhil olabilecek' dedi.

'3 BİN 100 AİLENİN NEFES ALMASI DEMEK'

Ev sahibi olmanın artık hayal olmadığını belirten Başkan Tugay, 'Yeni düzenlemeyle; 300 bin, 400 bin, 500 bin liradan başlayan peşinat seçenekleri, 19 bin liradan başlayan taksit imkânları, teslim tarihine kadar ara ödeme olmayan finansman modeliyle çok daha erişilebilir bir sistem kuruyoruz. Ama bununla da yetinmiyoruz. Sosyal belediyecilik sadece satılan konutla olmaz. Ev sahibi olamayanı da korumak zorundasınız. Kiralanabilir konut stokumuzu yüzde 5'ten, yüzde 10'a çıkarıyoruz. Yani bu kentte artık sadece satın alabilenler değil, kiracı olarak da güvenceli bir yaşam sürebilecek insanlar olacak. Bu, Türkiye'de yerel yönetimler düzeyinde çok önemli bir sosyal konut modelidir. Ama bu sadece bir sayı değildir. Bu, 3 bin 100 ailenin nefes alması demektir. Bu, 3 bin 100 hanede yeniden hayat kurulması demektir' diye konuştu.

ERİŞİLEBİLİR KONUT

Egeşehir Menemen Konutları, yalnızca konut üretimiyle değil, sunduğu finansman modeliyle de dikkat çekiyor. Projede yer alan 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler, 120 aya varan vade ve asgari ücrete endeksli ödeme planı ile yurttaşlara sunuluyor. Konutlar; 300.000 TL'den başlayan peşinat, ev teslimine kadar ara ödemesiz ve ortalama 19.000 TL, 26.000 TL, 29.000 TL'den başlayan aylık taksitlerle Egeşehir finansmanıyla sunuluyor.

Toplam 370 bin metrekare inşaat alanı üzerinde planlanan proje kapsamında 4 etapta 3 bin 100 konut üretilecek. Projenin 5. etabı ise rekreasyon alanı olarak düzenlenerek bölgeye nefes aldıracak sosyal yaşam alanları kazandırılacak. Projede, ev sahibi olamayacak durumdaki dar gelirli vatandaşlar da unutulmadı. Bu kapsamda kiralanabilir konut stoku oluşturularak daha geniş bir kesimin barınma ihtiyacına çözüm sunulması planlanıyor.

SOSYAL DONATILARLA NİTELİKLİ YAŞAM ALANI

Egeşehir Menemen Konutları, sadece barınma ihtiyacını karşılayan bir proje olmanın ötesinde, modern ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor. Proje içerisinde yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, spor sahaları, yürüyüş yolları, sosyal ve kültürel alanlar ile kreş ve sağlık birimleri yer alacak. Ayrıca konutların teslim edilmesinin ardından site yönetiminin de Egeşehir tarafından yürütülmesi planlanıyor. Bu sayede yaşam alanlarının düzenli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi hedefleniyor.