İzmir'de ilk kez düzenlenen 21 Mart Bahar Bayramı, Türk dünyasını bir araya getirdi. Başkan Cemil Tugay, etkinlikte yaptığı konuşmada tüm dünyaya barış çağrısında bulundu.

İZMİR (İGFA) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın öncülüğünde 21 Mart Bahar Bayramı, kentte ilk kez geniş katılımla kutlandı. TÜRKSOY iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilciler yer aldı.

Kültürpark'taki Zeytin Sahne'de gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcı ülkeler kurdukları stantlarla geleneksel kıyafetlerini, yemeklerini ve kültürel değerlerini tanıttı. Vatandaşlara pamuk şeker, İzmir lokması, Özbek pilavı ve Kazak mutfağından lezzetler ikram edilirken, müzik ve dans gösterileri de gün boyu devam etti.

Açılış konuşmasında birlik ve dayanışma vurgusu yapan Başkan Tugay, Nevruz'un binlerce yıllık bir gelenek olduğuna dikkat çekerek, 'Bizler dünyada düşmanlığı ve savaşı değil; dostluğu, kardeşliği ve barışı egemen kılmalıyız' dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözünü hatırlatan Tugay, farklı devletler olunsa da ortak bir kültür ve geçmiş paylaşıldığını ifade etti.

Etkinlikte söz alan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ise Nevruz'un birlik, paylaşma ve dayanışma bayramı olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların kültürel bağları güçlendirdiğini söyledi.

Program kapsamında geleneksel Nevruz ritüelleri de gerçekleştirildi. Semeni (buğday çimlendirme), yumurta tokuşturma ve demir dövme etkinlikleriyle baharın gelişi simgelenirken, yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlayan katılımcılar dilek tuttu.

Günün ilerleyen saatlerinde sahne alan sanatçılar ve dans toplulukları, Türk dünyasının zengin kültürünü yansıtan performanslarıyla etkinliğe renk kattı.

İzmir'de ilk kez düzenlenen Bahar Bayramı'nın önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.