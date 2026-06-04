Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası İl Programı', Aliağa Avcı Ramadan Parkında gerçekleştirildi.

Hayat Boyu Öğrenme İl Sergisi Açılış Programı Gerçekleştirildi

İZMİR (İGFA) - Etkinliğe; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Hayat Boyu Genel Müdürlüğü Eğitim Programları ve Daire Başkanı Meriç Murathan Yiğitel, Hayat Boyu Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Nazan Suna Alpural, Hayat Boyu Genel Müdürlüğü Göç ve Acil Durumlarda Eğitim Başkanı Cihan Kıvanç, İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları; Firdevs Çatalkaya ve İbrahim Kiraz, ilçe millî eğitim müdürleri, halk eğitimi merkezleri müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından başlayan programda, ''Hayat Boyu Öğrenme'' tanıtım filmi izlendi.

İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Firdevs Çatalkaya konuşmasında, İzmir genelindeki 32 halk eğitim merkezinde eğitim alan kursiyerlerin emeğinin, temaşa edilmesinden duyduğu onuru dile getirerek Hayat Boyu Öğrenme Birimi'nin vatandaşlara bir ömür boyu eğitim imkânı sunduğunu vurguladı.

''İNSANIN, HER DAİM KENDİNİ DÖNÜŞTÜRMESİ VE EĞİTMESİ GEREKLİDİR''

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi konuşmasında, İzmir'in geniş eğitim ağına değinerek Millî Eğitim Bakanlığının ''beşikten mezara kadar'' her yaştan ve her durumdaki vatandaşa sunduğu benzersiz eğitim imkanlarının altını çizdi.

Yapay zekâ çağında durmanın gerilemek anlamına geldiğini ifade eden Yahşi, ''İnsanın, fıtratı ve medeniyetimiz gereği her daim kendini dönüştürmesi ve eğitmesi gereklidir. Çünkü durduğunuz zaman düşersiniz ve unutulursunuz. Bu yüzden özellikle kursiyerlerimizin alın ve akıl terine yürekten teşekkür ediyorum. Durmadan üretmeye, güzel ürünleri sanatla buluşturmaya devam etmelerini temenni ediyorum.'' dedi.

''HALA BİR ŞEYLER YAPMAK İÇİN ENERJİSİ OLAN HERKES GENÇTİR.''

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu ise konuşmasına, İzmir'de olduğundan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başladı.

Türkiye'nin 81 ilindeki 1001 halk eğitimi merkezinde eş zamanlı olarak muazzam çalışmaların sergilendiğini ifade eden Topoğlu, sözlerine şunları kaydetti: ''Uluslararası literatürde Birleşmiş Milletler'in genç tanımını burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. 'Hala bir şeyler yapmak için enerjisi olan herkes gençtir.' Dolayısıyla burada bulunan herkes çok genç. Bu açılış vesilesiyle Türkiye'nin her bölgesinde, her ilçesinde canla başla görev yapan değerli çalışma arkadaşlarımıza da şükranlarımı iletiyorum.''

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ HAYATIMIZIN HER ALANINDA

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney konuşmasında şu sözlere yer verdi: ''Bugün, halk eğitimi merkezlerimizin yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin il sergisi açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi bu merkezlerimiz, 7'den 70'e her yaştan vatandaşımızı yüzlerce farklı kursla buluşturan ve hayatın her alanına dokunan müesseselerdir. Bugün burada sadece gözümüzle görebildiğimiz el emeği ürünlerin sergisini açıyor olsak da halk eğitimi merkezlerimiz, hayatımızın her alanında hissettiğimiz yüzlerce farklı kursa daha imza atmaktadır. Bu vesileyle, başta yöneticilerimiz ve usta öğreticilerimiz olmak üzere bu güzel çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kursiyerlerimizin emeklerini yürekten kutluyorum.''

Konuşmaların ardından Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibi ve sonrasında Menemen Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibinin dans gösterileri izlendi.

Kurdele merasimi ve pasta kesiminin ardından sergi alanı gezildi. Sergide olgunlaşma enstitüsü ve halk eğitimi merkezleri için belirlenen ayrı temalarda eser ve ürünlerin yanı sıra ürünlere ait uygulama örneklerinin yapılabileceği workshop stantları da yer aldı.

65 standın yer aldığı sergide Bergama'nın kültürel hazineleri, doğadan gelen şifa, bitkisel örücülük, gelenekten geleceğe motiflerle tezhip, lefkara işi, cama hayat veren eller, hüsnühat, su kabağı işlemeciliği, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları, geleneksel keçe, mozaik, Anadolu medeniyetleri ve çeşme, helvacı desenleri, tel kırma, çini, kâğıt rölyef, seram ve çiçek yapımı gibi birçok tema ile kadim değerlerin incelikleri buluştu.

Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.