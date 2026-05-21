İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay İzmir Şubesi iş birliğinde düzenlenen Sağlıklı Yaşam Ligi projesi kapsamında 'Sağlıklı Yaşam ve Spor Festivali', Gaziemir Festival Alanında gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Etkinliğe; İzmir İl Millî Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dr. Ömer Yahşi, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Gaziemir İlçe Millî Eğitim Müdürü Erhan Atilla, siyasi parti temsilcileri, Yeşilay temsilcileri ve gönüllüleri, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan 5 bin kişi katıldı.

Öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerine katkı sağlamayı, bağımlılık türleri konusunda yaş düzeylerine uygun farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik, Gaziemir Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde oluşturulan yürüyüş kortejiyle Gaziemir Hükümet Konağı Bahçesinden başlayarak Gaziemir Festival Alanına kadar devam etti.

Festival alanında kurulan; akıl ve zekâ oyunları, sağlıklı yaşam çarkı, sağlıklı yaşam parkuru, boyama, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları ve meslek liseleri tanıtım temalı stantlar protokol tarafından ziyaret edildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunması ardından başladı.

BAĞIMSIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BAĞIMSIZ BİREYLERİYİZ

Programın açılış konuşmasını yapan İzmir İl Millî Eğitim Müdürü ve Yeşilay İzmir Şube Başkanı Dr. Ömer Yahşi, 1920'li yıllarda vatanı ve gençliği koruma idealinden doğan Yeşilay'ın, bugün de aynı bağımsızlık ruhuyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Teknoloji, kumar, tütün, alkol ve madde bağımlılığına karşı verilen mücadelenin, aslında millî iradeyi ve gençliğin istikbalini koruma mücadelesi olduğuna dikkat çeken Yahşi; sporla iç içe, okul bahçelerinde ve sokaklarda sağlıklı biçimde sosyalleşen, güçlü iradeye sahip bir nesil yetiştirmenin önemini vurguladı.

Ailelerin, öğretmenlerin ve tüm toplumun el birliğiyle çocukların ve gençlerin yanında olması gerektiğini belirten Yahşi, temiz ve güçlü bir gelecek için bu mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 'Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız bireyleri olarak; irademize ipotek koymaya, bizi esir almaya ve geleceğimizi gölgelemeye çalışan her türlü bağımlılığa karşı tek yürek hâlinde mücadele ediyoruz. Bugün burada attığımız her adım, sağlıklı bir yaşamın, güçlü bir iradenin ve bağımsız bir geleceğin sembolüdür. Bu anlamlı etkinliğe katkı sunan tüm paydaşlarımıza, eğitim yöneticilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve gönüllülerimize hassaten teşekkür ediyorum.'

Konuşmanın ardından 'Yeşilay Derneği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' temalı resim yarışmasında Türkiye 1. si Torbalı Gazi İlkokulu öğrencisi Masal Yılmaz'a, 2025-2026 Yılı Okul Sporları Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda 100m ve 50m sırtüstü stilinde Türkiye 1.si Sarnıç Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulu özel eğitim öğrencisi Ayşe Naz Kurban'a, Muay Thai Yıldızlar Türkiye müsabakalarında Türkiye 3. sü Sarnıç Şehit Uzman Çavuş Egemen Yıldız Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi Selin Şemsit'e, Okullararası Yıldız Kızlar Gazi Şampiyonası'nda ilçe şampiyonu olan Gaziemir İmam Hatip Ortaokulu kız futbol takımına, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi tarafından belgeleri verildi.

Etkinlik, gün boyu devam eden istasyon temelli uygulamalar aracılığıyla çocukların eğlenerek öğrenmelerini destekledi. Ayrıca öğrencilerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları teşvik edildi ve olumlu sosyal davranışları güçlendirildi.