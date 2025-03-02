İzmir Emlakçılar Odası, kuruluşunun 26. yılını coşkulu bir törenle kutladı. Kuşadası Pine Bay Otel'de düzenlenen geceye İzmir'in dört bir yanından emlakçılar katılım gösterdi.

İZMİR (İGFA) - Törene Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Uludağ Üniversitesi Emlak Yonetimi Bölümünden Prof. Dr. Elif Karakurt, Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım, İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, Sakarya Emlakçılar Odası Başkanı Erol Maden, İzmir Ticaret Odası meclis üyeleri ile birlikte çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Gün boyunca İzmirli emlakçılara; Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulu Emlak ve Emlak Yönetimi hocaları Dr. Ece Özmen, Öğretim Görevlisi Ali Mahir Çınar tarafından çeşitli eğitimler verildi.

Gecede, İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu bir konuşma yaparak, sektörün gelişimi ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Güleroğlu, “Bu kadar insanın burada olması bize destek vermesi bizim bu mesleği doğru bir biçime yaptığımızın aynasıdır.

Arkamda sizler olduktan sonra emlakçılık fakültesini de kurarız inşallah” dedi.

Sözlerine devam eden Güleroğlu, “İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsasının desteğini bir kez daha bugün görmüş olduk. Bugün burada bulunmamızın asıl amacı dostluklarımızı pekiştirmek” ifadelerini kullandı.

Törende konuşma yapan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata başta Mesut Güleroğlu olmak üzere tüm emlakçılara desteklerini dile getirdi.

İzmirli emlakçılar, birlik ve beraberlik içinde geçen gecede, 26. yıl pastasını hep birlikte keserek bu özel günü kutladı. Etkinlik, sektör temsilcileri arasındaki dayanışmayı pekiştirirken, gece boyunca keyifli anlar yaşandı