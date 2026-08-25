Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve heyeti, Kardeşlik Köprüleri Projesi kapsamında Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka'yı ziyaret etti. Görüşmede eğitim ve sağlık alanlarında iş birliği imkanları ele alındı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi'nin Balkan vizyonu çerçevesinde uyguladığı 'Kardeşlik Köprüleri Projesi' kapsamında çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Kosova'ya giden Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki Trakya Üniversitesi heyeti, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka'yı ziyaret etti.

Ziyarette, Trakya Üniversitesi ile Kosova'daki yükseköğretim ve sağlık kurumları arasında eğitim ve sağlık alanlarında geliştirilebilecek iş birliği imkânları ele alındı.

Bilimsel araştırma, öğrenci ve akademisyen hareketliliği ile ortak projeler başta olmak üzere farklı alanlarda geliştirilebilecek çalışmaların değerlendirildiği görüşmede, mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının oluşturulmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Heyette, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ali Yılmaz, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Prof. Dr. Cenk Mısırlı, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik ile Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe yer aldı.