Enez'in Işıklı, Yazır, Çandır ve Hisarlı köylerini kapsayan 'Yazır RES ve Enerji Depolama Tesisi' projesi için ÇED süreci resmen başlatıldı. 15 türbinlik projenin, hem milli park sınırında olması hem de arkeolojik sit alanlarını içermesi çevrecileri ve bölge halkını şimdiden harekete geçirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Daven Enerji tarafından Enez ilçesinde yapılması planlanan Yazır Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesine dair ÇED başvuru dosyasının incelendiğini duyurdu. Toplam 50 MW kurulu güce sahip olacak santralin, yıllık 200 milyon kWh elektrik üretmesi hedefleniyor.

Proje dosyasında yer alan bilgiler, tesisin kurulacağı bölgenin ne kadar hassas olduğunu gözler önüne serdi.

İşte bu bilgiler:

Milli Park Komşuluğu: Proje alanı, Gala Gölü Milli Parkı'nın hemen güneydoğusunda ve Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde kalıyor.

Arkeolojik Miras: Türbinlerin dikileceği alanda Çandırkale, Çandır Dağı ve Yazır Köyü Evkaya (I-II-III) 1. Derece Arkeolojik Sit Alanları bulunuyor.

Uluslararası Statü: Bölge, Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan 'Akdeniz'de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit' listesinde yer alıyor.

ORMAN ALANINA 15 DEV TÜRBİN

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'na göre tamamı orman vasfındaki arazide kurulacak olan türbinlerin, yerleşim yerlerine olan yakınlığı da dikkat çekiyor. En yakın türbinin (T2), Hisarlı köyündeki hanelere sadece 700 metre mesafede olacağı belirtildi.

VATANDAŞ GÖRÜŞÜNE AÇILDI

Bakanlık, projeyle ilgili her türlü görüş, soru ve önerinin Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne veya doğrudan Bakanlığa iletilebileceğini bildirdi. Bölge halkının ve çevre örgütlerinin, özellikle kuş göç yolları üzerinde bulunan Gala Gölü ve tarihi doku üzerindeki etkiler nedeniyle süreci yakından takip etmesi bekleniyor.