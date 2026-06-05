Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü himayelerinde, Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası Açılış Programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'daki program kapsamında açılan yıl sonu sergisinde, kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. El sanatlarından geleneksel ürünlere, dekoratif çalışmalardan farklı alanlardaki üretimlere kadar birçok eser sergide yer aldı. Sergi, hayat boyu öğrenme anlayışının bireysel gelişime, mesleki becerilerin artırılmasına ve toplumsal hayata sağladığı katkıları gözler önüne serdi.

Açılış programına Adapazarı Kaymakamı Dr.Oktay Kaya, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Millî Eğitim Müdürleri, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı. Protokol üyeleri sergiyi gezerek kursiyerler ve eğitmenlerle bir araya geldi, hazırlanan çalışmaları inceleyerek emeği geçenleri tebrik etti.

Hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekilen programda, her yaştan bireyin eğitim faaliyetlerine katılımının desteklenmesinin, kişisel gelişim ve toplumsal kalkınma açısından önemli bir değer taşıdığı vurgulandı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ederken; kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu başarılı çalışmalar takdir topladı. Program, sergi alanının gezilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.