ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, alzheimer ve demans hastalarının daha güvenli bir yaşam sürdürebilmesi amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Türkiye Alzheimer Derneği Ankara Şubesi iş birliğiyle başlatılan 'Korkusuz Adımlar' projesi kapsamında takip cihazları sahiplerine teslim etti.

ABB Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, yaklaşık 100 hasta takip cihazına kavuşurken, hasta yakınlarına da cihazın kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Takip cihazları sayesinde alzheimer ve demans hastalarının konum bilgileri anlık olarak izlenebilecek, olası kaybolma durumlarında ise hızlı müdahale sağlanabilecek. Proje ile hem hastaların güvenliğinin artırılması hem de hasta yakınlarının üzerindeki kaygının azaltılması hedefleniyor.

'ABB HAYATIN HER ALANINA YETİŞİYOR'

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu törendeki konuşmasında, alzheimer hastalığının aileler için de zorlu bir süreç olduğunu belirterek, 'Ben, 6 ay önce babamı kaybettim, alzheimer hastasıydı. Ailecek bu işin ne kadar zor olduğunu bizzat deneyimledik. Dolayısıyla bu alanda yapılan her türlü çabaya çok büyük bir saygı gösteriyorum. Hayatın her alanına, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetişmeye çalışıyor' dedi.