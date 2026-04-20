Sakarya'da okullarda gerçekleştirilen bayrak ve öğretmen temalı etkinliklerle öğrenciler, milli ve manevi değerler etrafında bir araya gelmeye devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Eğitim camiasının güçlü birlik ve beraberlik mesajı verdiği bu süreçte, eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Adapazarı Sait Faik Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

Bayrak törenine katılan Bakırtaş, öğrenciler ve öğretmenlerle buluşarak eğitim öğretim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Törende ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için dualar edildi, saygı duruşunda bulunuldu.

Okulda gerçekleştirilen diğer görüşmelerde ise öğretmen ve velilerle güven ortamını güçlendirmeye yönelik çalışmalar ele alındı, eğitim sürecine ilişkin görüş ve öneriler dinlendi.

Öte yandan, okullarda öğrencilerin duygusal iyi oluşlarını desteklemek amacıyla psikososyal destek çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Rehberlik servisleri tarafından bireysel görüşmeler, grup etkinlikleri ve bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

Sakarya'daki okullar, güçlü eğitim kadrosu ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla, el birliği ve gönül birliği içinde eğitim yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyor.