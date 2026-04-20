Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın iki yılını anlattığı basın toplantısında her zaman 'şeffaflık ve hesap verme' anlayışı ile hareket ettiğini vurguladı.

Kocaeli'de Büyükakın'dan şeffaflık ve hesap verebilirlik vurgusu

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın son iki yıllık hizmetlerini kamuoyuyla paylaştığı 'Sadece Hizmet Ettik' temalı özel program Kocaeli Kongre Merkezi'nde başladı.

7 yıllık hizmeti 7 dakikalık bir videoyla taçlandırarak vatandaşlara sunulmasının ardından Başkan Büyükakın konuşmasına başladı.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda, kente kazandırılan projeler ve yatırımlar 10 başlık altında ele alınıyor.

'VARLIK SEBEBİMİZ SİZLERSİNİZ'

Başkan Büyükakın iki senedir devam eden hizmetleri anlattığı bu sunumuyla halka açık şeffaf belediyecilik anlayışını bir kez daha gözler önüne seriyor. Başkan Büyükakın, 'Şeffaflık ve hesap verme işini, işimizin bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü burası bir emanet makamı. En güzel haliyle, eski tanımıyla belediyelere şehri emanet denilmiş. Başkanlara ise şehremini. Bu görev bir emanet. Sizlerden, sizin adınıza nöbet tutmak için bu görevi devraldık. O halde belli aralıklarla bu hesabı milletimize yani asıllara, asillere vermeliyiz. Çünkü varlık sebebimiz sizlersiniz. Biz bu mülkün sahibi değiliz. Sizin adınıza geçici bir süre, sizin bize emanet ettiğiniz süre içinde bu işi yapıyoruz. Ve bugün geçtiğimiz iki yılın hesabını vermek üzere karşınıza geldik' dedi.

'BÜYÜK ŞEHİR BÜYÜK İŞ'

31 Mart 2024 sonrası yeniden başlayan süreçte projelerin hız kesmeden sürdürüldüğünü, 'sadece hizmet' anlayışının ön planda tutulduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, 'İki yılı bir arada anlatmak üzere karşınızdayım. Önce tablonun tamamını görmekte fayda var. Birincisi şehrimizin nüfusu inanılmaz hızla artıyor. Nüfusumuz, İbrahim Başkanımızın(Karaosmanoğlu) Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na başladığı dönemde 1 milyon 250 bin civarındaydı. Şehrimizin nüfusu o günden bugüne yaklaşık 1 milyon daha arttı. Bir taraftan da yeni yuvalar kuruluyor. Sayılara bakarsanız Kocaeli'de her sene 13.953 civarında bu rakam. Bu, bu sayıda yeni ev demek. Yeni internet bağlantısı, yeni gaz bağlantısı, su, telekom bağlantısı demek. Ortalama rakamları alırsanız Kocaeli her sene 50 bin, 50 bin, 50 bin büyüyor. Yani bir Karamürsel, bir Dilovası, bir Kandıra ekleniyor.

'KOCAELİ SÜREKLİ GELİŞİYOR'

Mesela 50 bin tane trafiğe çıkan yeni araç var. Toplu taşıma ile 182 milyon yolculuk var. Yine Kocaeli'den 77 milyon araç geçiyor. 973 bin içme suyu abonesi var. 2004 yılına göre iki katına çıktı. Böyle baktığınızda sürekli büyüyen bir kenti yönetmek zorundasınız. Her gün 160 bin kamyon ilimize geliyor. 14 tane organize sanayi bölgemiz var. Kocaeli şu anda 2000'li yılların başındaki Türkiye'den bile fazla ihracat yapıyor. Kişi başına yeşil alan, aktif yeşil alan miktarı bir ülke için çok önemli bir göstergedir. Şu anda kişi başına düşen miktar 13.7 metrekare. Bu noktada Avrupa standardını yakaladık.'dedi.