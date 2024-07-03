İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa ŞAHİN ve Ziraat Odası Başkanı Halil İBİŞOĞLU, Tire Cambazlı Mahallesi'ndeki üretici Bülent FİLİZ’in bahçesinde yapılan karadut hasadına katılım sağladı.İZMİR (İGFA) - Bölgede yılda ortalama 100 ton üretim yapılan karadut hasadı, Haziran ayında başlayıp Temmuz ayı sonlarına kadar devam etmekte.

Çok hassas bir ürün olduğu için tek tek elle hasat yapıldığını belirten üretici, özellikle dondurma ve pekmez yapımında kullanılan, antioksidan seviyesi oldukça yüksek olan karadutların tazeliğini kaybetmeden tüketici ile buluştuğunu söyledi.

Hasat öncesinde mahalle sakinleri ve üreticiler ile bir araya gelen İl Müdürü, orman yangınları hakkında uygulanması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirme yaptı. Yangınların büyük bir bölümünün insan kaynaklı ihmallerden meydana geldiğini belirten İl Müdürü Mustafa Şahin, özellikle aşırı sıcak havalarda daha dikkatli olunması gerektiğini, orman yangınları ile mücadele konusunda çocuklarımızdan büyüklerimize kadar herkesin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Cambazlı Mahallesi'ndeki karadut ağaçlarının bazılarının asırlık olduğunu ve bu konuda daha hassas olunması gerektiğine dikkati çekti.