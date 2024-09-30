İzmir'de Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri inşaat atığı ve moloz gibi malzemeleri sokaklara dökenlere yönelik uyguladığı denetimleri artırdı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler inşaat atığı, moloz ve benzeri malzeme dökümü yapanlarla ilgili denetimlerini artırdı.

Son 15 günde kaçak döküm yaptığı tespit edilen 5 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4. maddesine göre toplam 283 bin lira cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri günün 24 saati, gündüz, akşam ve gece ekipleri olarak denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

BAŞKAN KINAY: KARABAĞLAR BİZİM EVİMİZ

Karabağlar’ı kendi evleri olarak gördüğünü belirten Belediye Başkanı Helil Kınay, ilçedeki sokaklarda temiz ve sağlıklı bir yaşam istediklerini belirterek, “Ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ederken, denetimleri de sıkılaştıracağız. Kontrolsüz şekilde sokağa atılan çöpler, izmaritler, molozlar ve mobilya atıkları, haşere ve sinek sorunlarını artırarak vatandaşlarımızın sağlığını ve huzurunu olumsuz etkiliyor. Temizlik sorununu çözmek konusunda kararlıyız; Bu süreçte denetim ve ceza uygulamalarını daha da sıklaştıracağız. Vatandaşlarımızdan da bu konuda destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Kınay, Karabağlar’da tüm sokaklar için ekiplerle çalışırken, vatandaşların da sokaklarına ve Karabağlar’a sahip çıkacağına inandıklarını ifade etti.