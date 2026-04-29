İnciraltı sahilinde fahiş fiyat uygulamalarıyla gündeme gelen seyyar satıcılara karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.
İZMİR (İGFA) - İzmir'in Balçova ilçesi sınırlarındaki İnciraltı sahilinde fahiş fiyat uyguladıkları yönündeki iddialarla zaman zaman gündeme gelen gelen seyyar satıcılık faaliyetlerine geçit verilmiyor.
Sosyal medyada paylaşılan 'İnciraltı sahilinde ateş parası alınıyor' şikâyetleri üzerine harekete geçen ekipler, izinsiz satış yapan seyyar satıcılara yönelik işlem yaptı.
Zabıta ekiplerinin çalışmasında ateş kazanı, semaver, sandalye, masa ve çeşitli malzemelere el konuldu. Yetkililer, kamusal alanlarda izinsiz faaliyet gösteren ve yurttaşları mağdur eden uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.