İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla Kurban Bayramı’nda hayırseverlerin kurban eti bağışları, 13 noktada oluşturulan soğuk hava teslimat merkezlerinde toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Tugay, “Bağışlarınızın ihtiyaç sahiplerine ulaşacağından şüpheniz olmasın” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda dayanışma ruhunu güçlendirmek için “Bağış Köprüsü” projesini başlattı.

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde, hayırsever vatandaşların kurban eti bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla kent genelinde 13 soğuk hava teslimat noktası kuruldu. Bağışlar, 6-8 Haziran tarihlerinde sabit ve seyyar noktalarda tutanakla teslim alınacak.

Bayram öncesi yaşanan zorlu haftayı İzmirlilerin desteğiyle aştıklarını belirten Başkan Tugay, “Herkese yürekten teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı’nızı kutluyor, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Kurbanlarınızın Allah katında kabul olmasını temenni ediyorum” dedi. Valiliğin bağış kampanyasına izin vermemesi üzerine alternatif bir yöntem geliştirdiklerini ifade eden Tugay, “Kurban etlerinizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isterseniz, 13 noktada ekiplerimiz bağışlarınızı soğuk hava depolarında saklayarak binlerce, belki on binlerce yurttaşımıza dağıtacak. Bağışlarınızın doğru ellere ulaşacağından şüpheniz olmasın. Ülkemizin ve şehrimizin felaketlerden uzak, aydınlık günlere kavuşması için hayırlarınıza aracılık ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu.

Bağışların tutanakla teslim alınarak soğuk hava tesislerinde muhafaza edilecek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.