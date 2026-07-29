Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hibe desteklerinin yanı sıra ziraat mühendisleriyle seralarda ve tarlalarda üreticilere birebir teknik danışmanlık sunarak sürdürülebilir, verimli ve kaliteli tarımı sahada desteklemeye devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla sağladığı hibe desteklerin yanı sıra teknik danışmanlık hizmetlerini de aralıksız sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri, destek verilen üreticileri sahada ziyaret ederek üretim alanlarını kontrol ediyor, modern tarım uygulamaları konusunda bilgilendirme yapıyor.

Küreselleşen dünyada giderek daha fazla önem kazanan sürdürülebilir tarım, Kocaeli'de hak ettiği değeri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonuyla buluyor. Üretimin her aşamasında çiftçinin yanında olan Büyükşehir, hasat sonrasında da desteğini sürdürerek üreticiyi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Yem bitkisi tohumu, zirai gübre ve hibeli sebze fidesi destekleriyle üretime güç katan Büyükşehir Belediyesi, ürün kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını da titizlikle yürütüyor. Bu kapsamda sera kontrolleri gerçekleştiren ekipler, çiftçilere verim durumu, bitki gelişimi ve zararlılarla mücadele konularında bilgilendirme yapıyor. Sahada verilen bu teknik desteklerle birlikte çiftçilerin daha bilinçli üretim yapması sağlanırken, kaliteli, verimli ve modern tarımın sürdürülebilir hale gelmesi hedefleniyor.

Büyükşehir ekipleri, İzmit Bayraktar Mahallesi'nde yüzde 50 hibeli 512 metrekare modern sera desteğinden yararlanan üreticinin serasında incelemelerde bulundu. Üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrolleri yapılırken, deneme üretimi gerçekleştirilen yeni domates çeşitlerinin verim durumu üreticiyle birlikte değerlendirildi. Başiskele Yeniköy Mahallesi'nde ise sera kontrolleri yapılarak toprak hazırlığı, bitki gelişimi ve sebze yetiştiriciliği konularında teknik bilgiler paylaşıldı.

Körfez ilçesi Belen ve Kutluca mahallelerinde üreticiler ziyaret edilerek sebze üretiminde gübreleme uygulamaları ile mısırda görülen hastalık ve zararlılar hakkında bilgilendirme yapıldı. Derince Tahtalı ve Çavuşlu mahallelerinde mısır tarlaları kontrol edilerek hastalık ve zararlı takibi gerçekleştirildi, üreticilere alınması gereken önlemler anlatıldı. Sarıhocalar ve Süverler mahallelerinde yapılan incelemelerde ise buğday balyalarının durumu değerlendirilerek doğru depolama yöntemleri hakkında bilgi verildi.