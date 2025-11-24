İzmir Bornova Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Dramalılar Köşkü'nde özel bir kahvaltı programı düzenledi.

İZMİR (İGFA) - BELGEM öğretmenleri, kurs eğitmenleri ve antrenörlerin katıldığı etkinlikte Başkan Ömer Eşki, öğretmenlerin özel gününü tebrik ederek eğitimin önemine vurgu yaptı.

Bornova Belediyesi, bünyesinde görev yapan öğretmen, eğitmen ve antrenörlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Dramalılar Köşkü'nde düzenlenen özel bir kahvaltı ile kutladı. BELGEM (Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi) öğretmenleri, Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi ile Hobi Beceri Edindirme Kursları'nın eğitmenleri ve Spor Müdürlüğü'nde görev yapan antrenörler etkinlikte buluştu. DİSK Genel-İş 7 No'lu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu da programa katılarak öğretmenlerin bu özel gününü paylaştı.

'ÖDENEN BEDELLERE SAYGI DUYMAK GÖREVİMİZ'

Etkinlikte konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, öğretmenlerin ve tüm eğitim emekçilerinin 24 Kasım'ını kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

'Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. Hepimiz için çok anlamlı ve özel bir gün. Şunu açık söylemek istiyorum; Cumhuriyeti kuranlar biz bugün burada bir arada olalım, 29 Ekim töreninde kendi bayrağımızın altında özgürce yürüyüp Cumhuriyet'i kutlayalım diye bedel ödemişler. Onlara saygı göstermek ve gereğini yapmak bizim önemli görevlerimizden bir tanesi. Buraya katıldığınız, değer verdiğiniz ve gereğini yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum.'

Başkan Eşki, eğitimin toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak Bornova Belediyesi'nin eğitim alanındaki hizmetlerini güçlendirerek sürdüreceğini söyledi.

PASTA KESİLDİ, ÇİÇEKLER HEDİYE EDİLDİ

Kahvaltı programı, günün anlamına özel olarak hazırlanan pastanın hep birlikte kesilmesiyle renklendi. Bornova Belediyesi, tüm öğretmenlere çiçek hediye ederek emekleri için teşekkür etti. Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen buluşma, katılımcılardan büyük beğeni topladı.