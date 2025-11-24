Gemlik Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği resim yarışmasında dereceye giren eserleri Zeytin Dalı Meydanı'nda vatandaşların beğenisine sundu.

BURSA (İGFA) - Havaların güzel geçmesiyle hafta sonu yoğun ilgi gören sergide, çocukların kendi temel haklarını çizgilerle anlattığı eserler ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Resimlerde özellikle savaş mağduru çocuklar, çocuk işçiliği, sokaklarda kâğıt toplayan yaşıtlar gibi konuların çocukların bakış açısından çarpıcı bir şekilde işlenmiş olması dikkat çekti.



Sergi boyunca ayrıca çocuklar için 'Hakkını Söyle, Çarkı Çevir, Hediyeni Kap' adlı eğlenceli ve öğretici bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan yüzlerce çocuğa çeşitli hediyeler verilerek çocuk haklarına yönelik farkındalık eğlenceli bir şekilde pekiştirildi.





Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, sergi ile ilgili yaptığı açıklamada: 'Çocukların gözünden kendi haklarını anlattıkları bu anlamlı çalışmada halkımızın gösterdiği yoğun ilgi ve takdir bizleri son derece mutlu etti. Çocuklarımızın duyarlılığı, bizlere daha adil, daha eşit ve umut dolu bir dünyanın mümkün olduğunu hatırlatıyor. Kent Konseyi olarak çocukların sesine ses olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.





Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Özge Yıldız ise konuşmasında şunları söyledi: 'Bugün burada sadece resimlere değil, çocukların dünyasına, umutlarına ve hak taleplerine tanıklık ediyoruz. Her bir resim bir çocuğun sesi, bir çocuğun hayali. Biz Çocuk Meclisi olarak tüm çocukların eşit haklara sahip olduğu bir Gemlik için çalışmaya devam edeceğiz. Sergimize ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim.'



Gemlik Kent Konseyi Çocuk Meclisi başkanı Özge Yıldız çocukların toplumsal hayata katılımını artırmaya ve temel haklarına ilişkin farkındalık çalışmalarını da yıl boyunca sürdüreceklerini belirtti.