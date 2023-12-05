Türkiye tarihinde siyasi yapılar arasında önemli gelişmeler yaşanıyor. 2023 Genel seçimlerinde Türkiye'nin siyasi geçmişine baktığımızda hiç bir yekilde biraraya gelmeyecek siyasi partiler ittifakla seçime girdi.

Türkiye tarihinde siyasi yapılar arasında önemli gelişmeler yaşanıyor. 2023 Genel seçimlerinde Türkiye'nin siyasi geçmişine baktığımızda hiç bir yekilde biraraya gelmeyecek siyasi partiler ittifakla seçime girdi.

Seçim sonuçları ne olursa olsun, bir birine zıt gözüken siyasi partilerin bir çatıda buluşması Türkiye açısından son derece önemli bir gelişme.

Geçmişte, CHP'ye karşı 'İnançsız, kominist' gibi bakışlarıyla yanına varmaları, sandıkta oy vermeyeri mümkün görülmeyen Saadet Partisi, İyi Parti tabanı Ülkücü Hareket bir çatı altında Millet İttifakı olarak seçime girdi.

Alınan sonuç, iyi miydi, seçimi kazanabildiler mi? Hayır. Ancak, normal şartlarda seçime girip, parlemantoda temsil edilemeyecek ittifak partileri de bu gün TBMM'inde temsil ediliyor. Bu bile önemli bir sonuç. Çok az bir farkla Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiler.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmenin en önemli etkeni ise Cumhurbaşkanı adayı...

Evet, Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Siyaseti'nde bugene kadarn gelmiş geçmiş siyasetçilerin endüzgünlerindendir. Buna diyecek birşey yok.

Ama seçime giderken, Türkiye'de yaşayan Milletin de nabzını iyi tutacaksınız.

İnanç nedeniyle Anadolu insanının Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceği ortadaydı. İşte siyasi yapıların bunları da analiz edebilmeleri gerekir. Halkın bu tutumu yanlış değil mi, kesinlikle yanlış. Bir kişiyi değerlendirirken, diline, dinine, ,ırkına bakmamak lazım. Ama ne yazık ki geçmişten bu yana yapılan yanlışlar halkı bu noktaya getirmiş.

Kılıçdaroğlu bunu yıkmak için 'Helallik' de estedi. Ama bunu tabana belirli yaş üstü insanlarımıza anlatmak mümkün değil. Onun için bire bir insanlara ulaşım anlatılabilse belki.

O günlerde masadan kalkan Meral Akşener, bu sonucu görmüştü. Onun için Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karış çıkarak masandan kalkmıştı.

Bugün gelinen noktada Yerel seçimler için ittifak şırt mı?

Evet karşı tarafta bir ittifak var ise burada da ittifak şart. İttifak olmaması, İstanbul Ankara'yı bile tehlikeye sokar.

Tamam diğer illerde ayrı girilebilir.

Ama İstanbul'da ittifakla girilmesi önemli. Burada CHP İyi Partiye nasıl bir tavır sergiledi de İyi Parti kabul etmedi, bunu görmek lazım.

Örneğin, CHP İyi Parti'ye İstanbul'da 5 ilçe belediye başkan adaylığını verse İyi Parti bunu kabul edermiydi.

Örneğin, 5 Belediye Başkanlığı, Tüm ilçelerde kazanma noktasında en az birer Meclis Üyesi adaylığı verilebilecek gibi bir protokol yapılsa İyi Parti bunu kabul ederdi diye düşünüyorum.

Çünkü bu günkü durumda İyi Parti Belki belirli ilçelerde birkaç meclis üyesi kazanır ama, Belediye Başkanı kazanması mümkün olmaz.

Yine aynı konu Ankara içinde geçerli...

Ankara'da Mansur Yavaş geçmiş dönemde İYi Parti'nin katkısıyla CHP Listesi'nden gösterilip Ankara'yı almıştır.

Yerel seçimlerde seçilecek kişilerin Parti den öte, halkın desteğini alacak, düzgün, dürüst, adam gibi adam olması gerekir...

Onun için en azından iki büyük ilde İstanbul, Ankara'da İyi Parti ile CHP'nin bu durumu tekrar gözden geçirip bir karar alması gerekir. Yoksa bu iki büyük il de Ak Parti tarafından kazanılır.

Ak Parti'nin belirli ilçelerde MHP'ye aday vereceği, meclislerde üye kadrosu vereceği net bir şekilde konuşuluyor...

Hadi bakalım; Böyle gidilirse 31 Mart'ta herkes gününü görür...