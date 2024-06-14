İSU Genel Müdürlüğü, su yönetiminde hayata geçirdiği başarılı uygulamalarla yurt dışından ilgi görmeye devam ediyor. Öncü projeleriyle örnek bir su kanal idaresi konumunda olan İSU, Ulusal Ajans koordinasyonuyla gerçekleşen “Yenilenebilir Enerji, Yenilenebilir Dünya” AB projesi kapsamında Portekiz, Danimarka, İspanya ve İrlanda’dan gelen proje paydaşı heyete “Erasmus ve AB Enerji Projesi” başlığında Kandıra Namazgâh Barajı’nda ev sahipliği yaptı.KOCAELİ (İGFA) - İSU Genel Müdürlüğü, enerji üretiminde çevre dostu ve sürdürülebilir kaynakları benimseyerek hidroelektrik, güneş ve biyokütle enerji projelerini hızla hayata geçirdi. Öyle ki kurum; oluşturduğu çevreci vizyonu sayesinde 2023 yılı içerisinde hidroelektrik santrallerinde 11,5 GWh, güneş enerji santrallerinde 5,1 GWh ve biyokütle enerji santrallerinde 0,28 GWh olmak üzere toplam 16,9 GWh elektrik enerjisi üretti.

İSU, TÜKETTİĞİ ELEKTRİĞİN ,4’ÜNÜ KENDİ ÜRETİR KONUMDA

Enerji tüketimini optimize etmek ve çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlayan kurum, böylece tükettiği elektriğin ,4’ünü kendisi üretir konuma geldi. İSU bu oranı arttırmak için çalışmalarını sürdürürken yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilere ev sahipliği yaparak bu örnek çalışmaları yerinde incelemelerine, detaylı bilgi almalarına ve böylece projelerini geliştirmelerine olanak tanıyor. İSU Genel Müdürlüğü, son olarak Avrupa Birliği projesi kapsamında yurt dışından gelen proje paydaşı on kişilik heyeti ağırlayarak bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

5 ÜLKENİN ORTAK ÇALIŞMASI OLACAK

Ulusal Ajans koordinasyonuyla gerçekleşen “Yenilenebilir Enerji, Yenilenebilir Dünya” AB projesi kapsamında Portekiz, Danimarka, İspanya ve İrlanda’dan gelen proje paydaşı heyet; “Erasmus ve AB Enerji Projesi” başlığındaki çalışmalarını İSU Genel Müdürlüğünün Kandıra Namazgâh Barajı’nda yer alan güneş enerji santralinde geliştirme fırsatı yakaladı.

ÜLKEMİZİ GÖLCÜK ŞEHİT VOLKAN TANTÜRK MTAL TEMSİL EDİYOR

Elektrik ve elektronik alanında gerçek zamanlı interaktif laboratuvar simülasyon programı oluşturarak çevrim içi uygulama geliştirmeyi amaçlayan projede, ülkemizden Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önemli bir görev üstleniyor. Okul; kalite güvencesi, proje yönetimi, izleme ve değerlendirme stratejisi ile projenin yaygınlaştırılması görevlerini yürütüyor.

PROJE SAYESİNDE GERÇEĞE YAKIN BİR ATÖLYE DENEYİMİ

Proje kapsamında geliştirilen programda, uygulama simülasyonları, teoriler, prosedürler ve öğrenci gözlemlerinin not alınabileceği alanlar yer alıyor. Ortak atölye materyallerini de içeren program sayesinde öğrenciler, süreç adımlarını takip ederek uygulamaları interaktif olarak gerçekleştirebilecek ve gözlemlerini programa not edebilecek. Bu sayede öğrenciler, atölye materyallerini ve uygulama prosedürünü adım adım takip ederek gerçeğe yakın bir atölye deneyimi yaşayabilecek. Sanal laboratuvarların geleneksel öğrenme ortamlarına alternatif ve destek olabileceği düşünülen proje, geleneksel atölyelerde gerçekleştirilen uygulamaların atölye dışı ortamlarda tekrarlanmasına fırsat vererek öğrencilerin öğrenmelerini pekiştirmelerine olanak tanıyacak.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Projenin ülkemizde gerçekleştirilen ikinci toplantısını İSU Genel Müdürlüğünün GES tesislerinde düzenlenen teknik gezi ile detaylandırarak somutlaştırmak istediklerini belirten heyet; İSU’nun yenilenebilir enerji sistemlerini, bu sistemlerin uzaktan kontrol ünitelerinin çalışma prensiplerini ve eğitimde kullanılan simülatöre konu olacak güneş tarlasını yerinde görmenin projeleri için aydınlatıcı fikirler oluşturduğunu ifade ederek kendilerine detaylı aktarım yapan teknik ekibe teşekkür etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.