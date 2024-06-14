Edirne Valisi Yunus Sezer Mecidiye köyünü ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve beraberindeki heyet ile Mecidiye köyünü ziyaret etti. Sezer, burada mecidiye muhtarlığı, dalış kulüpleri temsilcileri ve mecidiye su ürünleri kooperatifi başkanlığı ziyaretleri ile vatandaşlar ile bir araya geldi.

Mecidiye köyünün genel durumu hakkında bilgi aldıktan sonra muhtar Gürkan Akça’dan köyün sorun, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. ayrıca bir önceki ziyaretinde talep edilen ihtiyaçların giderildiği noktalarda incelemelerde bulundu.

Vali Yunus Sezer ve beraberindeki heyet, İbrice limanında devam eden çalışmaları da yerinde inceledi.