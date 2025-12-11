Türkiye'de kış döneminde acil servislere başvuruların yaklaşık yüzde 40'ı solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle gerçekleşiyor. Uzmanlar, basit önlemlerle hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

İSTANBUL (İGFA) - İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alpay Medetalibeyoğlu, kış aylarında grip, soğuk algınlığı, RSV, COVID-19, zatürre ve bronşit gibi solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskinin yaz aylarına göre üç kat arttığını söyledi. Nedeni ise kapalı alanlarda uzun süre kalınması ve bağışıklık sisteminin soğuk havada zayıflaması.

Doç. Dr. Medetalibeyoğlu, kişisel hijyen ve yaşam tarzı alışkanlıklarıyla enfeksiyonlardan korunmanın mümkün olduğunu vurgulayarak, kış aylarında dikkat edilmesi gereken 10 temel kurala dikkat çekti:

Kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçının: Sinema, AVM ve toplu taşıma gibi alanlarda uzun süre kalmamaya özen gösterin; gerekirse maske kullanın.

Sinema, AVM ve toplu taşıma gibi alanlarda uzun süre kalmamaya özen gösterin; gerekirse maske kullanın. Haftada en az 3 kez yürüyüş yapın: Düzenli egzersiz bağışıklığı güçlendiriyor ve solunum yolu enfeksiyonlarını yüzde 30 oranında azaltıyor.

Düzenli egzersiz bağışıklığı güçlendiriyor ve solunum yolu enfeksiyonlarını yüzde 30 oranında azaltıyor. Odaları günde 3 kez havalandırın: 10-15 dakikalık kısa havalandırmalar, virüslerin yayılımını büyük ölçüde engelliyor.

10-15 dakikalık kısa havalandırmalar, virüslerin yayılımını büyük ölçüde engelliyor. Aşılarınızı tamamlayın: Grip, COVID-19 hatırlatma ve risk grubundaki kişiler için pnömokok aşıları korunmada kritik öneme sahip.

Grip, COVID-19 hatırlatma ve risk grubundaki kişiler için pnömokok aşıları korunmada kritik öneme sahip. Eve geldiğinizde ellerinizi yıkayın: Virüslerin büyük kısmı eller yoluyla bulaşıyor; su ve sabunla en az 20 saniye yıkamak riski yüzde 40-50 azaltıyor.

Virüslerin büyük kısmı eller yoluyla bulaşıyor; su ve sabunla en az 20 saniye yıkamak riski yüzde 40-50 azaltıyor. Boyun ve burun bölgesini koruyun: Termal içlik ve atkı kullanmak mukozayı koruyarak enfeksiyon riskini düşürüyor.

Termal içlik ve atkı kullanmak mukozayı koruyarak enfeksiyon riskini düşürüyor. Günde 7-8 saat kesintisiz uyuyun: Düzenli uyku, bağışıklık hücrelerinin etkinliğini artırıyor ve viral enfeksiyonlara karşı koruyor.

Düzenli uyku, bağışıklık hücrelerinin etkinliğini artırıyor ve viral enfeksiyonlara karşı koruyor. Bağışıklığı güçlendiren beslenme düzeni uygulayın: Sebze, meyve, balık, yoğurt ve probiyotik gıdalar, C vitamini, D vitamini, çinko ve omega-3 alımı bağışıklığı destekliyor.

Sebze, meyve, balık, yoğurt ve probiyotik gıdalar, C vitamini, D vitamini, çinko ve omega-3 alımı bağışıklığı destekliyor. Odaları nemlendirin: Kuru hava virüslerin tutunmasını kolaylaştırıyor; nemlendirici cihaz veya gece odada bardak su bulundurmak faydalı.

Kuru hava virüslerin tutunmasını kolaylaştırıyor; nemlendirici cihaz veya gece odada bardak su bulundurmak faydalı. Yüz yüze konuşmalarda en az 70 cm mesafe: Maske kullanımı, ortak eşyaların paylaşılmaması ve hastaların ayrı odalarda kalması bulaşmayı önlüyor.

Doç. Dr. Medetalibeyoğlu, 'Bu basit önlemler, kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını ciddi oranda azaltabilir. Kişisel hijyen, düzenli uyku, dengeli beslenme ve doğru havalandırma ile bağışıklık güçlü tutulmalıdır' dedi.